مقتل 6 عناصر إجرامية بحوزتهم أسلحة وذخيرة

تواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى.وأسفرت جهود أجهزة الوزارة خلال أسبوع، عن مصرع 6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة عقب تبادلهم إطلاق الأعيرة النارية مع القوات، ضبط 31 عنصرا إجراميا بنطاق مديريات أمن الدقهلية- الغربية- الشرقية- البحيرة- أسيوط- سوهاج- الأقصر بإجمالى مضبوطات 13 قطعة سلاح (رشاش جرينوف- رشاش هيكلر- 5 بنادق آلية – 4 مسدس- 2 فرد خرطوش- كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة- 3 كيلو جرام لمخدر البانجو- 810 جرام لمخدر الهيروين- 270 جرام لمخدر الأفيون).جدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى عدد من القضايا أبرزها "سرقة بالإكراه- سرقة متنوعة- سلاح نارى- خطف- قتل- شروع فى قتل– مخدرات- مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية- تبديد- شيك- ضرب "، كما أن بعضهم محكوم عليه بالإعدام والسجن "المؤبد، 40 سنة".يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيًا على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام، وإستمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا).تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.