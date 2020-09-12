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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 335 عنصرا إجراميا في مداهمات أمنية

السبت 12/سبتمبر/2020 - 12:34 م
مداهمات أمنية
مداهمات أمنية
مريم جبل و عمرو المزيدي
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واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع، في مجال الأمن العام عن استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية)، (السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (335) متهما، وبحوزتهم (26) قطع أسلحة نارية، وعدد (117) طلقة نارية مختلفة الأعيرة.

كما تم ضبط (25) قطعة سلاح أبيض، ضبط (18) قضية اتجار بالمواد المخدرة، تنفيذ (4115) حكم قضائي متنوع، وضبط (476) قضية متنوعة أخرى.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام، واستمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

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