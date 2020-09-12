«مستثمرو العاشر» تطالب بإعادة تفعيل «الكوميسا»

طالبت جمعية مستثمري العاشر من رمضان برئاسة الدكتور سمير عارف، الحكومة المصرية ممثلة في وزارتى الصناعة، والخارجية بضرورة الإسراع في إعادة تفعيل اتفاقية الكوميسا وفتح المجال للمنتجات المصرية أمام تجمع دول الكوميسا الذي يضم 21 دولة إفريقية كأكبر التجمعات الاقتصادية في القارة السمراء.جاءت مطالبات الجمعية بعد أن تلقت شكاوى من بعض المصانع المصرية بتكدس بضائعها في موانئ بعض الدول الإفريقية منها "كينيا" التي قررت إبطال العمل باتفاقية الكوميسا وإلزام الشركات المصرية بدفع 25% جمارك للإفراج عن البضائع المصرية بما يتنافى مع مبادئ الاتفاقية.وأكد رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، الدكتور سمير عارف، على أهمية اتفاقية "الكوميسا" للصناعة والصادرات المصرية للدول الإفريقية، مطالبًا كلا من الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، ووزير الخارجية سامح شكري بسرعة تدرك الأمر واتخاذ اللازم تجاه إعادة تجديد العمل بالاتفاقية لخدمة الصناعة المصرية.من جهته، قال الدكتور وليد هلال، نائب رئيس جمعية مستثمري العاشر، إن المئات من المصانع المصرية في خطر حقيقي لو تم تعطيل العمل باتفاقية الكوميسا، علاوة على تأثر الإنتاج المحلي جراء تطور تلك الأزمة، مطالبا الحكومة بالتدخل السريع لحل تلك الأزمة حتى لا تؤثر سلبا على الإنتاج المحلى والتصدير، مؤكدا أن اتفاقية الكوميسا واحدة من أهم وأكبر التكتلات الاقتصادية الموجودة في القارة الإفريقية التي تستفيد منها الصناعة المصرية بشكل كبير.ووفقا لاتفاقية "الكوميسا" تتمتع كافة السلع المصرية المصدرة إلى الدول الأعضاء بإعفاء تام من كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل وفقا لنسب التخفيضات التي تقرها كل دولة وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل.ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ودول تجمع الكوميسا قرابة 2.5 مليار دولار، بينما لا تتخطى الواردات المصرية من أسواق دول الكوميسا حاجز المليار دولار، حيث يسجل الميزان التجاري فائضا لصالح مصر.