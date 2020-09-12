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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس صيدلي متهم بالاتجار في الأدوية المخدرة

السبت 12/سبتمبر/2020 - 12:31 م
تجديد حبس صيدلي
تجديد حبس صيدلي
نجلاء رفاعي
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس دكتور صيدلي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار في الأدوية المدرجة بجدول المخدرات وتداولها دون أسباب طبية.

ووجهت النيابة للمتهم تهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانون، كما أمرت النيابة بالاستعلام عن الصيدلية والمتهم داخل نقابة الصيادلة، والاستعلام عن رخصتها، وإغلاقها لحين الانتهاء من التحقيقات.

وكشفت التحقيقات عن ورود معلومات تفيد بقيام صيدلي مسؤول عن إحدى الصيدليات بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، ببيع المخدرات من الباطن، مقابل مبالغ مالية كبيرة للراغبين.

وعقب تقنين الإجراءات تبين صحة الواقعة، بمداهمة المكان، تم ضبطه وبحوزته 4 كراتين من علب الأدوية المخدرة، بلغت أكثر من 1000 شريط جميعها مدرجة بجدول المخدرات، وتم ضبط المتهم واقتياده إلى قسم الشرطة وتشميع المكان، وأقر المتهم فى أقواله أنه يبيع المخدرات لعملائه مقابل مبالغ مالية كبيرة.

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