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رئيس التحرير التنفيذي
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ملفات خاصة

«إصابات وتلفيات وموت».. أبرز 7 حوادث سيارات للاعبين والفنانين

السبت 12/سبتمبر/2020 - 12:57 م
حوادث مروعة
حوادث مروعة
هدير مصطفى
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تورط عدد من الفنانين في حوادث سير مروعة على الطرق السريعة، وفي مواقف أخرى كان بعضهم ضحية. نرصد في هذا التقرير أبرز حوادث السير التي كان أبطالها فنانين ومشاهير.

◄حوادث "صالح جمعة"

تورط صالح جمعة لاعب النادي الأهلي في قضايا نتيجة فحص سجله الجنائي، الأولى تصادم في الجيزة والحكم الثاني تعدي بالضرب والثالثة حادث تصادم في منطقة الزمالك نتج عنها تلفيات جسيمة في سيارتين. ويواجه «صالح جمعة» اتهامات إتلاف السيارتين والقيادة بدون ترخيص.
المتضررون رفضوا التصالح في البداية بسبب تراشقهم معه بالألفاظ والسرعة الجنونية التي كان يقود بها مما أدى لاختلال عجلة القيادة والتصادم بالسيارتين، في شارع محمد مظهر بالزمالك.
صالح جمعة
صالح جمعة
◄ منال سلامة

كانت الفنانة منال سلامة تحرص، على مشاركة متابعيها وجمهورها بصورة جديدة لسيارتها التي كانت تقودها أثناء تعرضها لحادثة الانقلاب مع ابنتها على طريق العلمين بمنطقة وادى النطرون، بعد انفجار إطار السيارة، ونشرت منال سلامة، صورة للسيارة عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، والتي ظهرت فيها السيارة وهي في حالة تهالك تام، وكتبت "الحمد لله ربنا نجاني انا وبنتي من حادثة موت".
منال سلامة
منال سلامة
◄ مها أحمد

نجت الفنانة مها أحمد من حادث سير، فى طريق الساحل الشمالى، أثناء قضاء عطلتها الصيفية هناك، وكتبت مها عبر حسابها على فيس بوك: "الحمد لله على كل شيء.. كنت هعمل حادثة فظيعة فى طريق الساحل ورب العرش نجاني.. الحمد لله".
الفنانة مها أحمد
الفنانة مها أحمد
◄ الفنان محمد محمود

كشفت الإستايلست نهال المصرى، أن والدها الفنان محمد محمود تعرض لحادث سير داخل سيارة الإنتاج أثناء عودته من تصوير مسلسل "وصل أمانة" للفنان مصطفى خاطر وعلى ربيع، حيث اصطدمت سيارة نقل من الخلف بهم قبل نزلة المعادى أدت الى تهشم السيارة.
الفنان محمد محمود
الفنان محمد محمود
◄عمرو زكي

تعرض عمرو زكي، لاعب المنتخب والزمالك السابق، لحادث مروع على طريق الساحل الشمالي.

وتسبب الحادث في تهشم السيارة وتعرض زكي لجروح بالغة، ما استدعى نقله إلى مستشفى العلمين لتلقي الإسعافات اللازمة.
عمرو زكي
عمرو زكي
◄ حمو بيكا

تسبب حمو بيكا في حادث سير أثناء قيادته لسيارة مدير أعماله بالساحل الشمالي وكشفت التحريات عن أن الحادث أسفر عن وقوع تلفيات بـ8 سيارات، وأشارت الحريات إلى أن جميع السيارات كانت مركونة على جانبي الطريق، يمينًا ويسارًا.
حمو بيكا
حمو بيكا
◄ مخلص البحيري

في 2001 وقعت الحادثة المأساوية التي أودت بحياة الفنان مخلص البحيري وجميع أفراد أسرته، وأمام قرية أبيس، قبل مدخل الإسكندرية، فوجئ البحيري بسيارة أجرة تقطع الطريق أمامه مما أفقده السيطرة على عجلة القيادة فانحرفت السيارة بشدة عن الطريق وانقلبت ثم استقرت في مياه الملاحات.
مخلص البحيري
مخلص البحيري
 

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