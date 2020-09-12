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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تحصيل 138 ألف جنيه مستحقات مصريين بالإمارات

السبت 12/سبتمبر/2020 - 11:34 ص
مستحقات مصريين
مستحقات مصريين
دعاء جابر
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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، نجح في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال لصرف مستحقاتهم، التي تقدموا بشكوى بشأنها، وبلغت 32 ألفًا و175 درهما إماراتيا، أي ما يوازي 138 ألف جنيه مصري تقريبا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة: إن وزير القوى العاملة كان قد كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وأشار إلى أنه بمتابعة هذه الشكاوى وما تم إنجازه في كافة المجالات مع الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، أكدت أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وقد أسفر خلال يوليو الماضي عن توفير فرص عمل واعتماد عقود بإجمالي 9 منهم 5 فرص عمل داخلية و4 عقود وتأشيرات عمل تم اعتمادها.

وأوضحت الملحق العمالي بأبوظبي أن إجمالي الشكاوى التي وصلت للمكتب بلغت 21 شكوى، تم تسوية 8 شكاوى منها وديا، وحفظ شكوتين، وشكوى تم تحويلها للقضاء، ومازال هناك 10 شكوى تحت البحث والدراسة، فضلا عن القيام بنحو 300 زيارة ولقاءً واستشارة، حيث تم عن العمل عن بعد طبقا للإجراءات الاحترازية المطبقة للوقاية من تداعيات فيروس كورونا، وزيارات للجهات الحكومية وأصحاب الأعمال لحل مشاكل العمالة بهذه الجهات، فضلا عن الرد على 300 استشارة عمالية في المكتب وعبر الهاتف.

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