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السبت 12 سبتمبر 2020 الموافق 24 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اعتقال 14 شخصًا لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا بأستراليا

السبت 12/سبتمبر/2020 - 11:39 ص
كورونا أستراليا
كورونا أستراليا
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أعلنت شرطة ولاية فيكتوريا الأسترالية، اليوم السبت، اعتقال 14 شخصًا على الأقل وإصدار 51 إخطارًا لمخالفة القواعد الصحية في مدينة "ملبورن" جراء تظاهرات ضد سياسات الإجراءات التشددية المفعلة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الشرطة- في تصريحات لشبكة (سي إن إن) الأمريكية- إنه بالرغم من التحذيرات كان من المحبط أن نرى تظاهر الأفراد اليوم، وتعريض حياة الناس للخطر، مضيفة أن التظاهرات شملت نحو 100 متظاهر.

وتعيش مدينة "ملبورن" تحت إجراءات صحية مشددة وحظر تجوال بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بها، فيما أعلنت الحكومة أنها ستبدأ في تخفيف إجراءات المرحلة الرابعة غدا الأحد، وتشمل تقليل ساعات الحظر.

يذكر أن ولاية فيكتوريا سجلت اليوم 19 ألفا و800 حالة إصابة مؤكدة، من بينها 886 حالة فقط في عاصمة الولاية ملبورن، فيما بلغ أعداد الوفيات في الولاية 716 حالة، وفقا لما أعلنه قسم الصحة والخدمات الإنسانية في الولاية.

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