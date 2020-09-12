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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مصدر أمني يكشف موعد إخلاء سبيل صالح جمعة

السبت 12/سبتمبر/2020 - 11:43 ص
صالح جمعة
صالح جمعة
هدير مصطفي
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كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة عن أن صالح جمعة، لاعب الأهلي، لا يزال محتجزا في قسم قصر النيل لأنه مطلوب على ذمة قضايا أخرى.

وأضاف المصدر أنه فور إنهاء اللاعب إجراءات المعارضة على تلك القضايا من النيابات المختصة سيتم إخلاء سبيله.

وتابع المصدر أنه بعد قرار النيابة العامة بإخلاء سبيل صالح جمعة بعد اصطدامه بسيارتين في شارع محمد مظهر بالزمالك، وعودته إلى القسم، وبالكشف الجنائي تبين أنه مطلوب على ذمة قضايا أخرى.

ودلت المعاينة الأولية للحادث على أن اصطدام سيارة اللاعب بالسيارتين أسفر عن تهشم بمقدمة سيارة اللاعب من الجهة اليمنى، ووقوع خسائر بالسيارة رقم «ل س ع 356 ماركة مازدا»، عبارة عن كسر الفانوس الخلفي الأيسر وتطبيق بالرفرف الخلفي الأيسر وتطبيق بالرفرف الأمامي الأيمن، والسيارة رقم «أ س ي 123» ماركة دايو لانوس، بها تلفيات عبارة عن كسر الفانوس الخلفي الأيسر وتطبيق بالاصطدام الخلفي من الجهة اليسرى.

تبلغ لقسم شرطة قصر النيل، في السابعة صباح أمس، بمصادمة وتلفيات بشارع محمد مظهر بالزمالك، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم «ف ع ا 681» ماركة بي إم دبلو، قيادة صالح جمعة عودة، 27 سنة، لاعب كرة بنادي الأهلي، وبسؤاله أكد أنه اختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى إلى انحراف السيارة واصطدامها بالسيارتين حال توقفهما على جانب الطريق، ما أدى إلى حدوث التلفيات المشار إليها بالسيارات دون إصابات، وتبين أن رخصة القيادة ورخصة السير منتهيه بتاريخ 3-3-2019 باسم شقيقه عبدالله جمعة، لاعب نادي الزمالك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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