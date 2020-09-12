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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

السجن 13 سنة لمزارع يتاجر بالهيروين في أوسيم

السبت 12/سبتمبر/2020 - 11:25 ص
محكمة جنايات الجيزة
محكمة جنايات الجيزة
محمد عيسي
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قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، وعضوية المستشارين محمد رشدي أبوالنجا وياسر علي الزيات، بمعاقبة مزارع بالسجن المشدد 10 سنوات لاتجاره في مخدر "الهيروين" بأوسيم، وتغريمه 100 ألف جنيه.

كما قضت المحكمة بالسجن 3 سنوات لذات المتهم عن التهمة الثانية وبمصادرة المخدر والسلاح الناري المضبوطان.

وجاء في قرار الإحالة الذي أعده المستشار محمد القاضي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، أن النيابة العامة تتهم " وليد.ج" 35 سنة، مزارع، لأنه بدائرة مركز شرطة اوسيم أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا " هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

كما أحرز المتهم بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مشخشن " فرد خرطوش".

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن قيام المتهم "، بالاتجار بمخدر الهيروين وترويجه على عملائه.

وأضافت تحريات معاون مباحث قسم شرطة أوسيم، بأنه نفاذا لإذن النيابة العامة انتقل لمكان تواجد المتهم وضبطه وبتفتيشه عثر على كمية من لفافات الهيروين المخدر وسلاح ناري " فرد خرطوش" ومبلغ مالي حصيلة نشاطه الإجرامي وهاتف محمول يتواصل من خلاله لتوزيع المواد المخدرة.

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