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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مدبولي: استصلاح فدان زراعى واحد يتكلف 200 ألف جنيه

السبت 12/سبتمبر/2020 - 11:24 ص
مدبولي
مدبولي
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن تكلفة استصلاح الفدان الواحد ليكون قابلا للزراعة بعد البناء العشوائي عليه تتراوح من 150 إلى 200 ألف جنيه، مؤكدا أن التشدد في التعامل مع المخالفات لوقف النزيف الهائل لأحد أهم ثروات هذا البلد.

وأضاف خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف والإعلاميين والكتاب بكفر سعد بالقليوبية، أن الزيارة الميدانية لمحافظة القليوبية جاءت لشرح الأمر على أرض الواقع، مشيدا بدور الإعلام والكتاب في إيضاح الصورة لحجم الخسائر التي تتكبدها الدولة من البناء المخالف.

وتابع: الهدف من التصدي لمخالفات البناء هو الإصلاح ووضع حد للبناء العشوائي، مضيفا أن غضّ البصر عن المشاكل لا يعني اختفائها، لافتا إلى أن مصر على مدار 40 عاما فقدت ما يقرب من 400 ألف فدان منهم 90 ألف فدان في الفترة من 2011 وحتى الآن.

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