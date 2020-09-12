آليات جديدة لاستقبال الطلاب في المدينة الجامعية بجامعة الأزهر

أنهت جامعة الأزهر استعداداتها، لتسكين الطلاب والطالبات في المدن الجامعية، في ظل انتشار فيروس كورونا.وأوضح الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر، أن هناك آليات جديدة للتسكين في ظل هذه الأزمة.وأوضح أنه سيتم تقليل العدد في كل غرفة، فعلى سبيل المثال الغرفة التي تسكن اثنين سيسكن فيها طالب واحد، والغرفة التي تسكن أربعة سيسكن فيها ثلاثة طلاب فقط.وأشار «عامر» إلى أن التسكين يتم بناء على تقدير الفصل الدراسي الأول 2019 -2020، ما عدا الفرق الدراسية ‏التي تعتمد على الفصل الدراسي الواحد بكليات الطب البشري وطب الأسنان فيتم التسكين بناء ‏على تقدير العام الماضي 2018-2019.‏وأضاف عامر، أن المجلس الأعلى حدد أولويات التسكين تمثلت في أن يسكن الطلاب حسب البعد الجغرافي الأبعد فالأقرب بطريقة تنازلية كالآتي:-أولًا: المناطق النائية وهي: «حلايب وشلاتين – سيوة – السلوم – واحات الفرافرة – جنوب ‏سيناء – شمال سيناء – مرسي مطروح – البحر الأحمر - الواحات الداخلة والخارجة - ‏الوادي الجديد – الواحات البحرية – وادي النطرون»، يتم تسكين الحاصلين على تقدير ‏ممتاز، ثم جيد جدا.ثانيًا: محافظات الوجه القبلي: «أسوان – الأقصر – قنا – سوهاج – أسيوط – المنيا – بني ‏سويف – الفيوم» يتم تسكين الحاصلين على تقدير ممتاز، ثم جيد جدا.‏ثالثًا محافظات الوجه البحري: «بورسعيد – الإسكندرية – البحيرة –الغربية – كفر الشيخ – ‏الدقهلية – المنوفية – الشرقية» يتم تسكين الحاصلين على تقدير ممتاز، ثم جيد جدا.‏وفي إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، تم افتتاح المبنى الاقتصادي الجديد، وذلك بهدف رفع كفاءة المدينة الجامعية من أجل تقديم خدمة أفضل للطلاب، وتم تزويد المبنى بعدد من الخدمات أبرزها: توفير قاعة للمكتبة خاصة بطالبات المبنى، وكذلك توفير مطعم خاص بالمبنى، ويتم تسكين عدد 3 طالبات فقط بالغرفة الواحدة، علمًا بأنه سيتم إنشاء بوابة منفصلة وخاصة فقط للطالبات للدخول والخروج من اتجاه الحي السادس، وإحاطة المبنى بسور من داخل المدينة بنين لتوفير الخصوصية للطالبات.