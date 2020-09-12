رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 12 سبتمبر 2020 الموافق 24 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ارتفاع عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون الصيفي قبل نهايته

السبت 12/سبتمبر/2020 - 11:14 ص
الأوكازيون الصيفي
الأوكازيون الصيفي
نرمين محمود الدهان
طباعة
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن عدد المحال المشاركة في الأوكازيون الصيفي ارتفعت إلى 3200 محل حتى الآن، وأن الوزارة مستمرة في تلقي طلبات أصحاب المحال في كافة محافظات الجمهورية خلال الأيام القليلة المقبلة، وقبل انتهاء فترة الأوكازيون يوم 22 من شهر سبتمبر الجاري.

وكانت قد أعلنت الوزارة في بيان لها أنها وضعت مجموعة من الضوابط والقواعد التي يجب اتباعها من جانب أصحاب المحال التجارية الراغبة في المشاركة في الأوكازيون، حيث يجب أن يحصل صاحب المحل على تصريح ورقي من مديرية التموين الواقع في دائرتها المحل التجاري، وذلك للتأكد من فواتير البضاعة قبل وبعد التخفيض.

وأكدت أن موسم الأوكازيون عمل على زيادة معدلات البيع والشراء فيما يخص الملابس سواء المحلية أو المستوردة، موضحا أن قرب نهاية فصل الصيف، يدفع التجار للتخلص من البضاعة الراكدة بالمحال، حتى يتسنى لهم شراء بضاعة الموسم الشتوي مبكرا وطرحها حتى قبل بداية الموسم الشتوي.

وتكثف الوزارة من حملاتها الرقابية خلال الأيام الماضية للتأكد من التزام المحال المشاركة في الأوكازيون بالتخفيضات المعروضة، خاصة وأن الهدف من الأوكازيون هو التخفيف على المواطنين وحصولهم على المنتجات بأسعار مخفضة، لافتا إلى أن بعض المحال طبقت خصومات أكبر على الملابس المتبقية لديها، ليصل إلى 60% على القطعة الواحدة، نظرا لقرب نهاية فصل الصيف، إضافة أن المتبقي من فترة الأوكازيون أقل من أسبوعين.

وكان الدكتور على المصيلحي وزير التموين، قد أصدر قرارا بمد فترة الأوكازيون الصيفي، لمدة شهر والتي كان من المفترض لها أن تنتهى 22 أغسطس الماضي، حيث نص القرار الوزاري على أن يتم مد فترة التصفية الموسمية الثانية حتى يوم 22 سبتمبر.

موضوعات متعلقة

كمسرى «قطار المنصورة» يروى لـ«الدستور» تفاصيل الواقعة: «مقلتش حاجة للمجند»

آخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء 2020.. تخفيض السعر بـ23 محافظة

بسيارة «عبدالله».. صالح جمعة يحطم سيارتين فى الزمالك

إجراء تحليل مخدرات لـ«صالح جمعة».. والنيابة تبدأ التحقيق

الصور

image description

صور مباراة الأهلي والإسماعيلي

image description

مباراة الأهلي والإسماعيلي.. كهربا يلعب بقميص رمضان صبحي

image description

خالد سليم يشوق جمهوره لدوره فى «جمال الحريم»

image description

«أعتبرهم أبنائى».. حكاية صاحب مأوى قطط الشوارع فى وسط البلد

image description

الزمالك وسموحة

الأكثر قراءة

إسبانيا ترفض منح المقاول الهارب محمد علي اللجوء السياسي

«تصالح طرف ومحامي الزمالك».. تفاصيل التحقيقات مع صالح جمعة

عايدة رياض وحسن شحاتة.. هكذا هددت «علاقة النسب» بينهما مشواره فى الملاعب

إجراء تحليل مخدرات لـ«صالح جمعة».. والنيابة تبدأ التحقيق

إنفوجراف

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

image description

«العدل» تحدد مبلغًا ثابتًا لتسجيل الممتلكات بالشهر العقارى (إنفوجراف)

image description

قرارات مدبولي.. 10 إجراءات تسهيلية للتصالح في مخالفات البناء (إنفوجراف)

أيام زمان

تفاصيل مشاجرة شيرين سيف النصر مع فيفى عبده على مطرب كبير

خيل وكلب وتماثيل وعقود فرعونية.. أغرب هدايا السادات للفنانين والرؤساء

أسرار «السرايا الصفراء».. من أنشأ أول مستشفى مجانين فى مصر؟

عايدة رياض وحسن شحاتة.. هكذا هددت «علاقة النسب» بينهما مشواره فى الملاعب

نجم الساعة

«سلال الخير».. كيف تنقذ الصوامع مصر من الجوع والعوز؟

منوعات

الاثنين.. القمر يتعامد على الكعبة ويقترن مع «الزهرة»

موعد وشروط تقليل الاغتراب للمرحلة الأولى والثانية

مواعيد القطارات اليوم السبت 12-9-2020

تيم يصعد لنهائى بطولة أمريكا المفتوحة بفوزه على ميدفيديف

مقالات الرأي
ماجد حبته
بورنو «بن لادن».. تبرير قطرى
د.كريمة الحفناوى
نمو التعاون بين الصين والدول العربية
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ جادالحق على جاد الحق.. الرجل الذى لم تُغّير المناصب فيه شيئًا
صفاء النجار
سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال «3»
المزيد

الثقافة

فى ذكرى 11 سبتمبر.. 5 كتب ترصد الوجه الخفي لأحداث تدمير «البروج المشيدة»

«محطات للغياب».. مجموعة قصصية للكاتب محمود عرفات

سيف عبدالرحمن يتسلم درع تكريم اسم المخرج يوسف شاهين.. اليوم

«فراغ فى طابور طويل» جديد لمحمد خضر عن دار ميلاد