إصلاح كسر خط طرد الوليدية وعودة المياه للمناطق المتضررة بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن انتهاء إصلاح كسر خط طرد محطة صرف صحي الوليدية قطر ٦٠٠مم، اليوم السبت، وعودة مياه الشرب تدريجيًا بالخطوط بعد ملء الشبكات بالتدريج على حسب البعد أو القرب من مصدر التغذية.كان المحافظ يرافقه المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد، المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، المهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي،‪ أيمن محروس رئيس حي شرق تفقد أعمال إصلاح كسر خط طرد صرف صحي 600 مم الوليدية، مشددًا على سرعة نهو الأعمال والدفع بسيارات المياه النظيفة بالأماكن المتضررة بقرية منقباد، والوليدية.