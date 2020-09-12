رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 12 سبتمبر 2020 الموافق 24 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصلاح كسر خط طرد الوليدية وعودة المياه للمناطق المتضررة بأسيوط

السبت 12/سبتمبر/2020 - 11:14 ص
إصلاح كسر خط طرد
إصلاح كسر خط طرد
محمد أبو شادي
طباعة
أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن انتهاء إصلاح كسر خط طرد محطة صرف صحي الوليدية قطر ٦٠٠مم، اليوم السبت، وعودة مياه الشرب تدريجيًا بالخطوط بعد ملء الشبكات بالتدريج على حسب البعد أو القرب من مصدر التغذية.  

كان المحافظ يرافقه المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد، المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، المهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي،‪  أيمن محروس رئيس حي شرق تفقد أعمال إصلاح كسر خط طرد صرف صحي 600 مم الوليدية، مشددًا على سرعة نهو الأعمال والدفع بسيارات المياه النظيفة بالأماكن المتضررة بقرية منقباد، والوليدية.  
إصلاح كسر خط طرد
إصلاح كسر خط طرد

موضوعات متعلقة

والد «بائع الفريسكا» عن دعوة العشاء مع راقصة: «ابني نام زعلان»

وفاة عزمي مجاهد.. واتحاد الكرة ينعي

كمسرى «قطار المنصورة» يروى لـ«الدستور» تفاصيل الواقعة: «مقلتش حاجة للمجند»

آخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء 2020.. تخفيض السعر بـ23 محافظة

الصور

image description

صور مباراة الأهلي والإسماعيلي

image description

مباراة الأهلي والإسماعيلي.. كهربا يلعب بقميص رمضان صبحي

image description

خالد سليم يشوق جمهوره لدوره فى «جمال الحريم»

image description

«أعتبرهم أبنائى».. حكاية صاحب مأوى قطط الشوارع فى وسط البلد

image description

الزمالك وسموحة

الأكثر قراءة

إسبانيا ترفض منح المقاول الهارب محمد علي اللجوء السياسي

«تصالح طرف ومحامي الزمالك».. تفاصيل التحقيقات مع صالح جمعة

عايدة رياض وحسن شحاتة.. هكذا هددت «علاقة النسب» بينهما مشواره فى الملاعب

إجراء تحليل مخدرات لـ«صالح جمعة».. والنيابة تبدأ التحقيق

إنفوجراف

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

image description

«العدل» تحدد مبلغًا ثابتًا لتسجيل الممتلكات بالشهر العقارى (إنفوجراف)

image description

قرارات مدبولي.. 10 إجراءات تسهيلية للتصالح في مخالفات البناء (إنفوجراف)

أيام زمان

تفاصيل مشاجرة شيرين سيف النصر مع فيفى عبده على مطرب كبير

خيل وكلب وتماثيل وعقود فرعونية.. أغرب هدايا السادات للفنانين والرؤساء

أسرار «السرايا الصفراء».. من أنشأ أول مستشفى مجانين فى مصر؟

عايدة رياض وحسن شحاتة.. هكذا هددت «علاقة النسب» بينهما مشواره فى الملاعب

نجم الساعة

«سلال الخير».. كيف تنقذ الصوامع مصر من الجوع والعوز؟

منوعات

موعد وشروط تقليل الاغتراب للمرحلة الأولى والثانية

مواعيد القطارات اليوم السبت 12-9-2020

تيم يصعد لنهائى بطولة أمريكا المفتوحة بفوزه على ميدفيديف

الجرعات المعتدلة من المشروبات الكحولية خطر كبير على مرضى السكرى

مقالات الرأي
ماجد حبته
بورنو «بن لادن».. تبرير قطرى
د.كريمة الحفناوى
نمو التعاون بين الصين والدول العربية
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ جادالحق على جاد الحق.. الرجل الذى لم تُغّير المناصب فيه شيئًا
صفاء النجار
سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال «3»
المزيد

الثقافة

فى ذكرى 11 سبتمبر.. 5 كتب ترصد الوجه الخفي لأحداث تدمير «البروج المشيدة»

«محطات للغياب».. مجموعة قصصية للكاتب محمود عرفات

سيف عبدالرحمن يتسلم درع تكريم اسم المخرج يوسف شاهين.. اليوم

«فراغ فى طابور طويل» جديد لمحمد خضر عن دار ميلاد