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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«المؤتمر» يطالب العالم بدعم الجامعة العربية لوقف تدخلات تركيا بالمنطقة

السبت 12/سبتمبر/2020 - 11:12 ص
النائب أحمد حلمي
النائب أحمد حلمي الشريف
أشرف لاشين
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طالب النائب أحمد حلمي الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر، المجتمع الدولي خاصة منظمة الأمم المتحدة ومختلف دول العالم، بدعم جهود جامعة الدول العربية بقيادة السفير أحمد أبوالغيط، الأمين العام، لوقف جميع التدخلات التركية والإيرانية بالمنطقة.

وقال الشريف، في بيان اليوم، إن العالم كله أصبح على وعي وإدراك كاملين بالأعمال الإرهابية والإجرامية والتدخلات الصارخة التي تقوم بها تركيا داخل ليبيا وسوريا والعراق وغيرها من الدول العربية، والتي تعمل على تقويض السلام وتهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها، خاصة أن تركيا نقلت خلال السنوات الماضية الآلاف من المرتزقة والدواعش والإرهابيين إلى الأراضي العربية سواء بليبيا أو سوريا وأمدتهم بالأسلحة، ما يمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي وللأمن والسلم الدوليين وانتهاكا لقرارات مجلس الأمن والمجتمع الدولي.

وأكد النائب أحمد حلمي الشريف، أن صمت وتخاذل المجتمع الدولي أعطى الفرصة لتركيا للقيام بهذه الأعمال المخالفة لكافة المواثيق والأعراف الدولية، مشيدا بتكليف المجموعة العربية في نيويورك، ببحث سبل التصدي للعدوان التركي على الدول العربية داخل أجهزة الأمم المتحدة خاصة مجلس الأمن، وبتشكيل اللجنة العربية الوزارية بشأن التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية والتي تتكون من مصر رئيسا وعضوية كل من الإمارات والبحرين والسعودية والعراق والأمين العام للجامعة، لمتابعة التدخلات التركية في الشؤون العربية.

وأعلن الشريف تأييده التام لرفض اللجنة الوزارية العربية الرباعية برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة العربية للتدخلات الإيرانية بالمنطقة ودعوة طهران إلى الكف عن تدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية ووقف دعم وكلائها في المنطقة وإثارتها للنعرات الطائفية، ما يُشكل تهديدًا مستمرًا لأمن واستقرار الدول العربية، مطالبا جامعة العربية مواصلة دورها الإيجابي بالتحرك على المستوى الدولي لاتخاذ موقف حازم لمواجهة إيران وتركيا وأنشطتهما المزعزعة للاستقرار والأمن والسلام في المنطقة بصفة عامة وداخل ليبيا وسوريا واليمن والعراق بصفة خاصة.

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