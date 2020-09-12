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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت تدعم السودان بـ40 طن مواد غذائية

السبت 12/سبتمبر/2020 - 11:15 ص
مساعدات
مساعدات
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أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي، اليوم السبت، إقلاع طائرة إغاثة من قاعدة عبدالله المبارك الجوية إلى السودان، وعلى متنها 40 طنا من المواد الغذائية والخيام ومضخات المياه.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور هلال الساير - في تصريح صحفي - "إن المساعدات الإغاثية تأتي استكمالا للمساعدات السابقة التي قدمتها الكويت عبر الجمعية، مشيرا إلى أن هناك عددا آخر من الطائرات ستتوجه إلى السودان عبر جسر جوي لإغاثة متضرري السيول التي اجتاحت السودان مؤخرا".

وأوضح الساير أن السيول التي تعرض لها عدد من الولايات السودانية تسببت في نزوح كبير، وأضرار فادحة بالممتلكات، لافتا إلى أن الجمعية تنسق مع الهلال الأحمر السوداني لتوزيع هذه المساعدات بشكل عاجل، والاطلاع على الاحتياجات لتوفيرها خلال الأيام المقبلة.

وأعرب عن شكره لوزارة الدفاع الكويتية لتسخير الطائرات، ووزارة الخارجية الكويتية لمساهمتها في إنجاح المهمة الإنسانية، داعيا أهل الخير والقطاع الخاص إلى تقديم المساعدات العاجلة إلى الشعب السوداني لمواجهة آثار الدمار الكبير الذي أحدثته الفيضانات والسيول هناك.

ولفت الساير إلى أن الجمعية فتحت باب التبرع من خلال الموقع الإلكتروني للجمعية، مشددا على أن الوضع الذي يمر به الشعب السوداني يتطلب تدخلا فوريا من المنظمات الإنسانية لإغاثتهم.

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