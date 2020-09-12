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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم» تبدأ القبول بمدارس المتفوقين غدًا

السبت 12/سبتمبر/2020 - 11:13 ص
التربية والتعليم
التربية والتعليم
نورهان عبدالرحمن
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تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، امتحانات الطلبة المتقدمين لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، للعام الدراسي الجديد 2020-2021، غدا الأحد، وتستمر حتى الأربعاء المقبل.

وأكدت الوزارة، في بيان، أن الامتحان يعقد إلكترونيًا مرة واحدة، ولا يسمح للطلاب المتخلفين عن مواعيد هذه الاختبارات الالتحاق بمدارس المتفوقين مهما كان مجموع درجاته في المرحلة الإعدادية، وبغض النظر عن العذر الذي دفعه إلى التغيب، على أن تعلن النتيجة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

وشددت على أنه يتم قبول الطلاب بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا طبقا للرغبات، وبعد انتهاء الاختبارات الإلكترونية يتم ترتيب الطلاب والمفاضلة بينهم لبدء إجراءات القبول.

وأشارت إلى أن قواعد المفاضلة عبارة عن اجتياز الطالب معيار النجاح في كل مكونات الاختبار الإلكتروني وفقا لمعيار النجاح الذي يحدده المركز القومي للامتحانات، والمجموع الاعتباري لمكونات الاختبار الإلكتروني وفقا لمعايير يضعها المركز القومي للامتحانات.

وأكدت الوزارة، أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتقدم الطالب الذي تم تنسيقه وتسكينه على إحدى مدارس المتفوقين بطلب تحويل لأي مدرسة أخرى غير تلك التي تم تنسيقه وتسكينه عليها، حيث إن المدارس تعمل بالنظام الداخلي.

وكانت الوزارة فتحت باب التقدم لمدارس المتفوقين 22 أغسطس الماضي وحتى نهاية الشهر، للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام التعليم الأساسي في العام الدراسي 2019-2020 دور أول، وأن يكون مجموع درجات الطالب 274.5 (98%) وحاصل على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من "اللغة الإنجليزية، الرياضيات، العلوم)، أو يكون مجموع درجات الطالب 266 (95%) وحاصل على الدرجة النهائية في مادتين على الأقل من (اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم)، يرجى تحميل الملف للاطلاع لمزيد من التفاصيل لشروط التقدم والإجراءات المطلوبة لمدارس المتفوقين.

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