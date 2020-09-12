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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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6 أخطاء شائعة تؤدي إلى تلف غسالتك الأتوماتيك

السبت 12/سبتمبر/2020 - 11:13 ص
غسالة أتوماتيك
غسالة أتوماتيك
هويدا سعيد
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غسالة الملابس الأتوماتيك أحد أهم الأجهزة الكهربائية الموجودة بمنزلك، لذلك فإن الاستخدام الصحيح لها واتباع الإرشادات وضبط الإعدادات الخاصة بها، والحرص على صيانتها بشكل دوري يضمن لكِ غسيلًا نظيفًا والحفاظ كذلك على غسالتك لأطول وقت ممكن.

أخطاء استخدام الغسالة الأوتوماتيك

أكثر الأخطاء الشائعة التي قد تقعين فيها عند استخدام غسالتك ويمكن أن تؤثر في جودتها مستقبلًا.

1. تجاهل علامات الغسيل: 

العلامات الموجودة على الملابس الخاصة بكِ تحتوي على بعض الإرشادات، التي من المهم أن تكوني على علم بما ترمز له هذه لغسل الملابس وتنظيفها بطريقة صحيحة، فالخطأ في ضبط الإعدادات يتلف الملابس ويدمر الغسالة.

2- تعرفي على معاني علامات التعامل مع الملابس اختيار البرنامج الخاطئ:
 يجب عليكِ سيدتي قراءة الكتالوج الخاص ببرامج الغسالة، صحيح أن كثير من الملابس يتم غسلها على البرنامج العادي، لكن هناك بعض الملابس يتم غسلها وفقًا لبرامج معينة.

3- المبالغة في المسحوق:

إذا كانت الملابس متسخة أكثر من اللازم قد تحتاجين لإضافة مزيد من مسحوق الغسيل اعتقادًا منكِ أنه يعمل على تنظيف الملابس بشكل أفضل، لكن هذا قد يؤدي إلى تلف الغسالة لأن كثيرًا من الغسالات الحديثة صُممت لتستخدم كمية معينة من الماء لتتناسب مع كمية المسحوق التى يحددها البرنامج الخاص بالغسالة.

يهمك أيضاً:

كثير من السيدات يقمن بفعل هذه العادة الخاطئة بعد غسل الملابس داخل الغسالة حيث يتركن الغسيل الرطب المبلل بها لمدة يوم - على سبيل المثال- نظرًا لانشغالهن بأعمال أخرى في المنزل، وهذا بدوره سيجعل رائحة ملابسك كريهة ويعمل على تكوين طبقة من العفن فى الغسالة، ما يؤدي لإتلاف الهيكل الداخلي لها.

5- عدم فرز الغسيل: 

قد تبدو لكِ عملية فرز الغسيل ليست بالمهمة لكنها فصل الملابس الملونة عن البيضاء سيساعدك بالتأكيد على حماية ملابسك والغسالة في الوقت نفسه، فالفرز يساعدك على اكتشاف الأجسام المعدنية داخل ملابسك والتي قد تضر بغسالتك.

6- الحمولة الزائدة للغسيل: 

هذا الخطأ شائع أيضًا لدي الكثير من السيدات، حيث يضع الكثير من الملابس داخل الغسالة، ما يستهلك من الغسالة جهدًا أكبر، وهي ليست مخصصة لحمل كل هذه الكمية من الملابس.

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