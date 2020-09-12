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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا: الحياة لن تعود لطبيعتها إلا بعد الحصول على لقاح كورونا

السبت 12/سبتمبر/2020 - 09:57 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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قال مستشار البيت الأبيض وخبير الأوبئة بالولايات المتحدة الأمريكية، الدكتور آنتوني فاوتشي اليوم السبت، إن الحياة لن تعود إلى طبيعتها إلا إذا تم الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وأوضح فاوتشي - في مقابلة مباشرة على إنستجرام، حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - أن الأفراد لن يشعروا بالأمان من فيروس كورونا، أو يتوقفوا عن استخدام الكمامات عند الذهاب إلى الأماكن العامة مثل المسارح، قبل عام من الآن.

وأضاف "إذا حصلنا على لقاح جيد حقا وتم تطعيم الجميع تقريبا، فستكون لدينا درجة من المناعة في المجتمع العام، أعتقد أنه يمكنك وقتها دخول المسرح بدون كمامة، وتشعر أنك لن تكون في خطر".

وأكد أن ذلك لن يكون على الأرجح قبل منتصف 2021، منوها إلى أنه لن تعود الحياة إلى طبيعتها إلا إذا تم الحصول على لقاح آمن وفعال ضد فيروس كورونا.

وأشار إلى أنه على الرغم من أن اللقاح قد يكون متاحا في وقت مبكر من نهاية هذا العام أو بداية عام 2021، فمن المحتمل أن الحياة لن تعود إلى طبيعتها قبل أن يتم تطعيم عدد كاف من الأشخاص.

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