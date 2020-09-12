«الزراعة» تتابع تحديث الري بأراضي الاستصلاح في بني سويف والمنيا

كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الأجهزة الفنية بالوزارة بتنفيذ برامج عاجلة لتوعية المزارعين بمزايا التحول من الري بالغمر إلى الري الحديث، وسرعة تفعيل وإنجاز عملية التحديث في الأراضي الجديدة والمستصلحة ضمن مساحة مليون فدان بالأراضي المستهدفة من المشروع كمرحلة أولى.في ذات السياق، تفقد وفد رسمي من وزارة الزراعة برئاسة الدكتور علي إسماعيل، وكيل معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة وعضو تحديث منظومة الري بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وحضور قيادات تنفيذية من هيئة التعمير والتنمية الزراعية ضم المهندس الفونس يعقوب ميخائيل عبدالنور، مدير مديرية تعمير شمال الصعيد، والمهندس طه صابر عبدالصمد حسن، مدير منطقة بني سويف والفيوم بالمديرية التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والمهندس طلعت أحمد إبراهيم، المراقب العام لمنطقة بني سويف والمنيا بقطاع استصلاح الأراضي، عددا من الأراضي المستصلحة بمحافظتي بني سويف والمنيا.وقال الدكتور علي إسماعيل، وكيل معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة وعضو تحديث منظومة الري بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن زيارة الوفد لمحافظتي بني سويف والمنيا للتوعية والإرشاد وتشجيع المزارعين والمنتفعين بمشروعات الاستصلاح والتي كان مقررا لها ري بالغمر لسرعة الانتهاء من التحول إلي الري بالتنقيط والري بالرش، كذلك بعض المزارعين اللذين غيروا نظام الري الحديث بها إلى الري بالغمر ومدى الأضرار التي نتجت عن ذلك.وأضاف إسماعيل، أن هناك توجيهات من وزير الزراعة بتكثيف الجهود للعمل بجدية كاملة وشرح وتوضيح اهمية ترشيد مياه الري وتحديثه في إطار البرنامج القومي لتفعيل خطة تحديث منظومة الري الحقلي وتحديث الري واستخدام نظم الري الحديثة، ومن خلال الزيارات الميدانية والوصول إلى الفلاحين والمزارعين في الحقول بالتوجيه والتوعية الإرشادية لكل مستخدمي المياه في الزراعة.وأوضح عضو لجنة تحديث منظومة الري، أن الوفد المشارك في الزيارة قام بشرح المنظومة واليات التنفيذ وامكانية الحصول علي القروض اللازمة والخدمات والدعم الذي تقدمة وزارة الزراعة من اجل ترشيد استهلاك مياه الري وتحديث منظومة الري والالتزام بالعودة الي نظم الري الحديثة في الأراضي الجديدة والمستصلحة والتي قام بعض المنتفعين في الأراضي الجديدة بتغيرها والتحول إلى الغمر الذي يعد مخالفا لشروط الانتفاع أو التملك وإهدار للموارد المائية وضياع حقوق الملتزمين من المزارعين في عدم وصول المياه إليهم.وأشار إسماعيل، إلى إنه تم عقدت لقاءات مع مجموعة من المزارعين والمنتفعين من أهالي قرى الاستصلاح بمحافظتي بني سويف والمنيا بمشاريع استصلاح الأراضي ومراقبة الاستصلاح بمصر الوسطي وشمال الصعيد ومديري الجمعيات البالغ عددها 26 جمعية زمامها يبلغ ٦٥ ألف فدان وتدخل في إطار تفعيل خطة تحديث منظومة الري الحقلي بتركيب نظم الري الحديثة كالرش والتنقيط.ولفت عضو لجنة تحديث منظومة الري، إن هذه المساحة تدخل ضمن مساحات مقرر لها ري سطحي في حدود 45 ألف فدان ومساحات، تم تحويل الري الحديث بنظام الرش في جزء منها يبلغ 8000 فدان ويعد ذلك مخالفا لشروط الانتفاع أو التملك والأمر الذي يستتبعه ضرورة إعادة تركيب وعودة النظام الري الحديث إلى هذه المساحة.وشدد إسماعيل على أنه تم شرح مفهوم وأهمية تحديث نظم الري الحقلي من الغمر إلى الري الحديث في هذة المنطقة وأهمية التحول والمحافظة على المياه، وخاصة أنها مياه ري سطحية نيلية مصدرها ترعة بحر يوسف، والتي تمثل المياه السطحية المصدر الرئيسي للري.