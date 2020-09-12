خبيرة موضة: 7 طرق لاخفاء ملامح جسمك النحيف
السبت 12/سبتمبر/2020 - 11:14 ص
هويدا سعيدطباعة
تحتاج المرأة النحيفة لملابس تتناسب جسمها حتي تخفى هذا العيب، وعلي كل سيدة نحيفة إتباع بعض الأفكار البسيطة حتي لا تشعر بالحرج.
وتوضح لـ" الدستور" خبيرة الموضة " دينا إسماعيل للسيدة النحيفة كيف تختار ملابسها وتظهر بشكل جمالي، باتباع التالي:
1-شراء الألون الفاتحة:
الألون الفاتحة تعطي حجم أكبر في الجسم.
2- الأبتعاد عن الألون الغامقة:
الألوان الغامقة تتماشي مع السيدات ذوات الجسم الممتلئ.
3-الأبتعاد عن الأقمشة الشفافة:
الأقمشة الشفافة تعطى مظهر النحافة، فإذا كان جسمك نحيف سوف تظهر جسمك بشكل ملحوظ.
4-الأبتعاد عن البناطيل القماش:
يجب علي السيدة النحيفة ارتداء الأقمشة الثقيلة مش الجينز حتي لا يظهر ملامح جسمها النحيف.
5- الأقمشة المشجرة:
الأقمشة المشجرة تعطى مظهر للجسم النحيف بانه ممتلئ وهو لا يظهر عيوب الجسم.
6- الأقمشة المخططة بالعرض.
الأقمشة التي تكون بها خطوط بالعرض تعطى مظهر لجميل للجسم النحيف.
7-ارتداء كعب متوسط:
علي السيدة النحيفة عند ارتداء الحزاء أن يكون متوسط الطول، والحذاء بكعب رفيع وعالي.
وتوضح لـ" الدستور" خبيرة الموضة " دينا إسماعيل للسيدة النحيفة كيف تختار ملابسها وتظهر بشكل جمالي، باتباع التالي:
1-شراء الألون الفاتحة:
الألون الفاتحة تعطي حجم أكبر في الجسم.
2- الأبتعاد عن الألون الغامقة:
الألوان الغامقة تتماشي مع السيدات ذوات الجسم الممتلئ.
3-الأبتعاد عن الأقمشة الشفافة:
الأقمشة الشفافة تعطى مظهر النحافة، فإذا كان جسمك نحيف سوف تظهر جسمك بشكل ملحوظ.
4-الأبتعاد عن البناطيل القماش:
يجب علي السيدة النحيفة ارتداء الأقمشة الثقيلة مش الجينز حتي لا يظهر ملامح جسمها النحيف.
5- الأقمشة المشجرة:
الأقمشة المشجرة تعطى مظهر للجسم النحيف بانه ممتلئ وهو لا يظهر عيوب الجسم.
6- الأقمشة المخططة بالعرض.
الأقمشة التي تكون بها خطوط بالعرض تعطى مظهر لجميل للجسم النحيف.
7-ارتداء كعب متوسط:
علي السيدة النحيفة عند ارتداء الحزاء أن يكون متوسط الطول، والحذاء بكعب رفيع وعالي.