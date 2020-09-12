خبيرة موضة: 7 طرق لاخفاء ملامح جسمك النحيف

1-شراء الألون الفاتحة:

2- الأبتعاد عن الألون الغامقة:

3-الأبتعاد عن الأقمشة الشفافة:

4-الأبتعاد عن البناطيل القماش:

5- الأقمشة المشجرة:

6- الأقمشة المخططة بالعرض.

7-ارتداء كعب متوسط:

تحتاج المرأة النحيفة لملابس تتناسب جسمها حتي تخفى هذا العيب، وعلي كل سيدة نحيفة إتباع بعض الأفكار البسيطة حتي لا تشعر بالحرج.وتوضح لـ" الدستور" خبيرة الموضة " دينا إسماعيل للسيدة النحيفة كيف تختار ملابسها وتظهر بشكل جمالي، باتباع التالي:الألون الفاتحة تعطي حجم أكبر في الجسم.الألوان الغامقة تتماشي مع السيدات ذوات الجسم الممتلئ.الأقمشة الشفافة تعطى مظهر النحافة، فإذا كان جسمك نحيف سوف تظهر جسمك بشكل ملحوظ.يجب علي السيدة النحيفة ارتداء الأقمشة الثقيلة مش الجينز حتي لا يظهر ملامح جسمها النحيف.الأقمشة المشجرة تعطى مظهر للجسم النحيف بانه ممتلئ وهو لا يظهر عيوب الجسم.الأقمشة التي تكون بها خطوط بالعرض تعطى مظهر لجميل للجسم النحيف.علي السيدة النحيفة عند ارتداء الحزاء أن يكون متوسط الطول، والحذاء بكعب رفيع وعالي.