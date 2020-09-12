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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

خبيرة موضة: 7 طرق لاخفاء ملامح جسمك النحيف

السبت 12/سبتمبر/2020 - 11:14 ص
دينا إسماعيل
دينا إسماعيل
هويدا سعيد
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تحتاج المرأة النحيفة لملابس تتناسب جسمها حتي تخفى هذا العيب، وعلي كل سيدة نحيفة إتباع بعض الأفكار البسيطة حتي لا تشعر بالحرج.

وتوضح لـ" الدستور" خبيرة الموضة " دينا إسماعيل للسيدة النحيفة كيف تختار ملابسها وتظهر بشكل جمالي، باتباع التالي:

1-شراء الألون الفاتحة:
الألون الفاتحة تعطي حجم أكبر في الجسم.

2- الأبتعاد عن الألون الغامقة:
الألوان الغامقة تتماشي مع السيدات ذوات الجسم الممتلئ.

3-الأبتعاد عن الأقمشة الشفافة:
الأقمشة الشفافة تعطى مظهر النحافة، فإذا كان جسمك نحيف سوف تظهر جسمك بشكل ملحوظ.

4-الأبتعاد عن البناطيل القماش:
يجب علي السيدة النحيفة ارتداء الأقمشة الثقيلة مش الجينز حتي لا يظهر ملامح جسمها النحيف.

5- الأقمشة المشجرة:
الأقمشة المشجرة تعطى مظهر للجسم النحيف بانه ممتلئ وهو لا يظهر عيوب الجسم.

6- الأقمشة المخططة بالعرض.
الأقمشة التي تكون بها خطوط بالعرض تعطى مظهر لجميل للجسم النحيف.

7-ارتداء كعب متوسط:
علي السيدة النحيفة عند ارتداء الحزاء أن يكون متوسط الطول، والحذاء بكعب رفيع وعالي.

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