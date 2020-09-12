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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

دعم الشرعية باليمن يستهدف المراكز الحوثية لتصنيع الصواريخ الباليستية

السبت 12/سبتمبر/2020 - 09:51 ص
مقاتلات تحالف دعم
مقاتلات تحالف دعم الشرعية
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شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر اليوم السبت، عدة غارات متتالية على مجمع دائرة الهندسة العسكرية في ضاحية سعوان شرق مدينة صنعاء.

وذكرت قناة (العربية) الإخبارية أن طائرات تحالف دعم الشرعية استهدفت بشكل مباشر مراكز تصنيع وتجميع للصواريخ الباليستية وتركيب المسيرات التابعة للحوثيين.

يأتي ذلك فيما أعلنت قوات الجيش اليمني، أمس، سيطرتها على مركز قيادة ومنظومة الاتصالات اللاسلكية التابعة للحوثيين الخاصة بجبهة النضود شرقي مدينة الحزم، مركز محافظة الجوف، شمالي البلاد.

وقال الموقع الرسمي للجيش اليمني، "الجيش الوطني يواصل ملاحقة فلول الحوثيين المدعومة من إيران في جبهة النضود بمحافظة الجوف، وتطهيرها من العناصر الحوثية التي تلوذ بالفرار".

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