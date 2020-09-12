شروط اختيار الحذاء المدرسي المناسب

اختيار المقاس المناسب

الحذاء المريح

اطلعي على تعليمات المدرسة

بالتزامن مع الدخول لعام دراسي جديد تحتاج الأم لمعرفة كيف يمكن اختيار كافة الأشياء التى يحتاجها طفلها داخل المدرسة ومن بين أهم الأشياء هو الحذاء المناسب له.وفي هذه السطور نقدم نصائح وفقًا لموقع kidspot لكيفية اختيار الحذاء المدرسي المناسب للطفل حيث توفر أشهر الماركات العديد من الأشكال والأنواع مع بداية كل عام دراسي.أغلب الآباء والأمهات يحاولون عند اختيار المقاس الخاص بحذاء الطفل المدرسي أن يكون مقاس أكبر، معتمدين على اختلاف مقاس الطفل العام المقبل، وهذا من الأمور الخاطئة فلابد من شراء مقاس حذاء الطفل على مقاسه بالضبط أو أكبر بنصف درجة فقط حتى يكون مريح عند ارتداؤه ولا ينزلق من الطفل.عند اختيار الحذاء علينا اختيار الحذاء المريح الذي لا يزعج الطفل واختيار أفضل الماركات حيث أن هذا الحذاء سيرافق الطفل مسافات طويلة لذا يجب الحرص على راحة الطفل واختيار الخامة الجيدة.من الضرورى أن تطلعي على تعليمات المدرسة فيما يخص الحذاء المناسب وفي حالة اختيار حذاء للألعاب الرياضية لابد من اختياره من جانب المحلات الرياضية التى توفر لك مواصفات معينة، وعن التجربة اجعلى الطفل يرتدي الجوارب لتأخذي المقاس بشكل مريح، ولا تعتمدي على النظر فقط فعليكِ أن تصطحبي طفلك معك خلال القياس.