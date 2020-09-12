مفاجآت فى الحلقات الأولى من «صاحبة السعادة» و«معكم منى الشاذلى»

بدأت الحلقات الأولى من البرامج الترفيهية الأشهر في مصر في عرض حلقاتها الجديدة خلال الأيام الماضية، مقدمة لجمهورها باقة مميزة من نجوم الصف الأول في مفاجآت كبيرة.البداية مع الحلقة الأولى من برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع عبر قناة سي بي سي، حيث استضافت الإعلامية منى الشاذلي، أبطال ونجوم مسلسل "بـ 100 وش" بتواجد نيللي كريم وآسر ياسين وإسلام إبراهيم ومحمد عبدالعظيم ومصطفى درويش وباقي أفراد العصابة.والمفاجأة الثانية للبرنامج ستكون مع استضافة النجم أحمد السقا في ظهور إعلامي مختلف خلال حلقات الخميس والجمعة القادمة ليتحدث عن حياته الفنية والجوانب الشخصية.وتبدأ الفنانة إسعاد يونس موسما جديدا من برنامجها "صاحبة السعادة" على شبكة قنوات دي إم سي، يوم الإثنين القادم، وستكون الحلقة الأولى مفاجأة كبيرة للجمهور من خلال حلقة كوميدية للغاية مع النجم أحمد حلمي الذي يظهر تليفزيونيًا للمرة الأولى منذ وقت طويل يتحدث عن أسباب ظهوره وبدايته وتفوقه الفني.والأسبوع القادم تقدم صاحبة السعادة مفاجأة كبيرة لجمهورها من خلال استطاعتها تجميع أبطال مسلسل "ذئاب الجبل" في حلقة لاستعادة الذكريات، بتواجد النجم أحمد عبدالعزيز وصلاح عبدالله وميرنا وليد وسماح أنور وعدد آخر من النجوم.ويواصل طاقم العمل في البرنامجين التعاقد مع عدد من النجوم الذين سيكونون مفاجأة للجمهور خلال الفترة القادمة من نجوم الصف الأول حيث وجهت الدعوة لأحمد عز وكريم عبدالعزيز وغيرهم من النجوم.