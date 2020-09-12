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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تعليم مطروح» تنفى تصالح «معلمات الصفتى» مع شخص أهانهن بانتخابات الشيوخ

السبت 12/سبتمبر/2020 - 09:47 ص
الدكتور سمير النيلي
الدكتور سمير النيلي
ياسمين شعيب
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قال الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة مطروح، اليوم السبت، إن ما يتم تداوله عبر بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشأن تصالح مديرة مجمع عادل الصفتي الابتدائي ومعلمات المجمع والتنازل عن محضر الشرطة المحرر بشأن الإساءة لهن الثلاثاء الماضي، خلال اليوم الأول من انتخابات الإعادة بمجلس الشيوخ، من أحد الشخصيات بالمحافظة، ونشره لفيديو بتلك الواقعة عبر صفحته الشخصية، غير صحيح وبعيد تماما عن الحقيقة ولا يمت للواقع بصلة.

وأكد النيلي، في بيان، أن مديرية تعليم مطروح حريصة دومًا على إرساء قواعد الاحترام والتقدير لكل عناصر المنظومة التعليمية وحفظ كرامة كل المعلمين والمعلمات، انطلاقا من قيمتهم الجليلة ودورهم الوطني المؤثر في رفع راية العلم والتعليم باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق النهضة والتقدم.

وأوضح أن التحقيقات لا تزال سارية بالنيابة العامة، مؤكدا أن حق مديرة ومعلمات المجمع التعليمي لن يهدر أبدًا ولن تتم المساومة على ذلك تحت أي ظروف أو ضغوط في ظل دولة العدل والقانون، والتي أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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