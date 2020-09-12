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السبت 12 سبتمبر 2020 الموافق 24 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم والتوقعات الفلكية السبت 12 سبتمبر 2020

السبت 12/سبتمبر/2020 - 09:24 ص
الأبراج
الأبراج
غادة موسى
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم السبت لجميع الأبراج الفلكيه:

الحمل
مهنيًا: لا تفرّط بطاقتك الإبداعية في مشاريع من دون وضع خطط ثابتة لها وتريث حتى تجد الوقت الملائم.
عاطفيًا: حان الوقت للتخلي عن حبيب سابق وبدء علاقة جديدة على أساس صلب.
صحيًا: حاول عدم الانفعال وتمالك نفسك إذا أردت المحافظة على صحة سليمة.

الثور
مهنيًا: تنجح في تنفيذ عمل كبير طلبه منك أرباب العمل وتكون عند حسن ظنهم وآمالهم.
عاطفيًا: لا تحاول لوم الشريك بسبب انزعاجه منك، فأنت كنت تغيب عنه طويلًا في المدة الأخيرة.
صحيًا: قد تشعر أنك بحاجة إلى طبيب نفساني، لأن كل ما يدور حولك يثير قلقك ويزعجك ويقلق راحتك.

الجوزاء
مهنيًا: توقع يا عزيزي تغيّرات أو تشكيلات تحصل في محيط عملك أو في حياتك المهنية.
عاطفيًا: أصغِ إلى ما يقوله لك الشريك لتتمكن من معرفة حقيقة مشاعره التي يخفيها عنك.
صحيًا: لا تكثر من تناول الأطعمة الدسمة، وخصوصًا في المطاعم، بل اختر الصحي منها.

السرطان
مهنيًا: ترقّب خروج روحك المغامرة لتعويض ما فاتك من الوقت، ولا سيما أن في داخلك قوة لا يمكن إيقافها أبدًا.
عاطفيًا: لا تخلط بين العمل وبين علاقتك بالشريك فهو بحاجة إلى وجودك بقربه ليشعر بحبك له.
صحيًا: إذا أحسست بتورم في قدميك أو ذراعيك، أوقف كل شيء واقصد طبيبك فورًا.

الأسد
مهنيًا: تواجهك صعوبات جمة في العمل لكنك تتخطاها قريبًا وتتغلب على كل من يحاول عرقلة مشاريعك.
عاطفيًا: تشهد علاقتك بالشريك تغيّرات جذرية في الأيام المقبلة وقد توصلك إلى الزواج.
صحيًا: خفف من ساعات جلوسك، وخصص ساعة للقيام بنشاط رياضي مفيد.

العذراء
مهنيًا: تعزز موقعك وتتحمس للتقدم والمثابرة، تزدهر الأعمال وترتفع معنوياتك، تابع سيرك بخطى ثابتة فالحظ الى جانبك.
عاطفيًا: أمامك فرصة عظيمة لتذوّق السعادة الغرامية مع شخص كنت تحلم بلقائه منذ زمن.
صحيًا: لا تتوقع من الكسل والإكثار من تناول الطعام وشرب الكحول إلا المساوئ.

الميزان
مهنيًا: تعود عليك مشاريعك بالمردود المادي الكبير وتكون حافزًا لتوسيع مجال عملك واستثماراتك.
عاطفيًا: مفاجأة تزيدك ثقة بالشريك وتعلقًا به وتفكّر في الارتباط سريعًا بعدما كنت تؤجّله باستمرار.
صحيًا: لا تجيّر القيام بالتمارين الرياضية لأفراد العائلة، بل جيّرها لنفسك وحثّهم على القيام بها.

العقرب
مهنيًا: صفقة مالية جديدة لم تكن تتوقعها تعود عليك بالكثير من الأرباح وتحقيق النجاح الباهر.
عاطفيًا: يكون للحوار الصريح بينك وبين الشريك مفعول إيجابي في إنجاح العلاقة بينكما.
صحيًا: القلق والاضطراب سببهما معروف، إما مشاكل مهنية أو عاطفية، والحل بين يديك.

القوس
مهنيًا: مهاراتك في مجال عملك تفتح أمامك فرصًا كثيرة ومهمة لم تكن تحلم بها.
عاطفيًا: يعرّفك صديق إلى شخص من الجنس الآخر بغية بدء علاقة جدية معه، وتسير الأمور كما يجب.
صحيًا: السباحة رياضة مفيدة جدًا، مارسها ساعة يوميًا أو كلما سنحت لك الفرصة.

الجدي
مهنيًا: مشاريعك كبيرة لا حدود لها، ولكنك تبحث عن الظرف الملائم الذي يساعدك على تحقيق ما تصبو إليه.
عاطفيًا: ابتعاد الشريك عنك بسبب سفره يشعرك بالكثير من الحزن والوحدة والشوق الكبير إليه، فلا تدعه يبتعد عنك كثيرًا.
صحيًا: إذا خرجت للمشي مسافات طويلة كن مستعدًا لمواجهة التعب الذي يسببه ذلك.

الدلو
مهنيًا: تفتح أمامك اليوم أبواب كانت مغلقة، وثمة مؤشرات إلى إيجابيات، لكن الأمر يطلب إليك التروي وتجنب التهور وعدم الاستثمار.
عاطفيًا: إذا شعرت برغبة في تطوير علاقتك بالشريك، بادر إلى التكلم معه في الموضوع اليوم قبل الغد.
صحيًا: بعض الألم في عنقك أو بين كتفيك، خفف من الجلوس طويلًا أمام شاشة الكمبيوتر، وقم بالتمارين الرياضية اللازمة.

الحوت
مهنيًا: ارسم أهدافك جيدًا وقوِّ عزيمتك للوصول إلى تحقيق طموحاتك بعد طول انتظار.
عاطفيًا: لا تدع الحبّ الذي تشعر به تجاه الشريك يتحوّل إلى حقد بسبب المشاكل بينكما.
صحيًا: عليك أن تحسم أمورك الصحية، لأن المستقبل غير مطمئن في هذا المجال.

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