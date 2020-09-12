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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الري تزيل 280 ألف مخالفة على النيل والمجاري المائية

السبت 12/سبتمبر/2020 - 09:14 ص
الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد العاطي
وائل القمحاوى
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تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري تقريرًا، السبت، بشأن موجات الحملات التي تنفذها الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع الجهات المعنية فى مجال الإزالات والتي تضمنت تنفيذ 280214 إزالة على نهر النيل ومنافع الري والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015، فضلا عن إزالة 1079 حالة تعدي على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الجاري، حيث قام قطاع تطوير وحماية نهر النيل بتنفيذ 330 إزالة، فيما قام قطاع الري بتنفيذ 686 إزالة على منافع الري، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ 63 إزالة على منافع الصرف.

وفي هذا الصدد أفاد المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بأن القطاع قام بتنفيذ 330 إزالة من بداية شهر سبتمبر 2020 وعلى مدار عشرة أيام شملت 22 إزالة بمحافظة القاهرة و22 إزالة بمحافظة الجيزة و6 إزالات بمحافظة القليوبية و79 إزالة بمحافظة الغربية و10 إزالات بمحافظة المنوفية و30 إزالة بمحافظة البحيرة و4 إزالات بمحافظة كفر الشيخ و3 إزالات بمحافظة الدقهلية و25 إزالة بمحافظة دمياط و10 إزالات بمحافظة المنيا و37 إزالة بمحافظة أسيوط و31 إزالة بمحافظة سوهاج و45 إزالة بمحافظة قنا و6 إزالات بمحافظة أسوان ليكون إجمالي الإزالات على مستوى القطاع منذ بدء الحملة حتى الآن 56084 حالة تعدي.

ومن جانبه أفاد المهندس طارق عواد رئيس قطاع الري بأن القطاع قام بإزالة 686 مخالفة خلال الأسبوع من شهر سبتمبر، شملت إزالة 55 بمحافظة القليوبية و98 بمحافظة المنوفية و171 بمحافظة البحيرة و44 بمحافظة الجيزة و21 بمحافظة الدقهلية و78 بمحافظة قنا و43 بمحافظة أسيوط و9 بمحافظة سوهاج و77 بمحافظة المنيا و37 بمحافظة الشرقية و12 بمحافظة الفيوم و6 بمحافظة الغربية و10 بمحافظة الإسكندرية و3 بمحافظة الإسماعيلية و21 بمحافظة القاهرة ليبلغ إجمالي الإزالات بقطاع الري 146502 إزالة.

وفي سياق متصل أفاد المهندس عاشور راغب عبد الكريم رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بأن الهيئة قامت خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الحالي بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين البحرى والقبلى بلغت 63 إزالة موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية على مستوى5 محافظات.

وقد تضمنت تنفيذ 54 إزالة بإقليم شرق الدلتا بزمام محافظات الشرقية 40 إزالة - الدقهلية بعدد 4 إزالات – القليوبية 7 إزالات – دمياط 3 إزالات، بالإضافة لتنفيذ 9 إزالات بإقليم مصر العليا بزمام محافظة أسيوط 9 إزالات، هذا ليصبح إجمالى ماتم تنفيذه 77628 إزالة منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل فى 5 يناير 2015

جدير بالذكر بأن الإزالات تنوعت ما بين مبانى خرسانية أو مبانى بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات، وتستمر أعمال الإزالات فى تنسيق تام فى ضوء برنامج الإزالات الذى تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.

وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي الي التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدمًا في تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلوث.

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