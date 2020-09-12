رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 12 سبتمبر 2020 الموافق 24 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الهجرة» تواصل تدريب مدرسات الفصل الواحد بمطروح

السبت 12/سبتمبر/2020 - 09:56 ص
وزارة الهجرة
وزارة الهجرة
وفاء علي
طباعة
تواصل الوزارة البرنامج الأول ضمن المرحلة الثانية من تدريب مدرسات المدارس المجتمعية ذات الفصل الواحد، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وبرنامج الغذاء العالمي "WFP"، لتدريب وتوعيات مدرسات الفصل الواحد بمخاطر الهجرة غير النظامية والبدائل الآمنة بإجراء محاضرات عن بُعد، بديلًا عن اللقاءات المباشرة، ضمن التدابير الاحترازية المتبعة للحد من تفشى فيروس كورونا المستجد.

من ناحيته، أوضح اللواء أ.ح هنري إميل، رئيس الإدارة المركزية لشئون الهجرة غير الشرعية، انطلاق المرحلة الثانية من تدريب مدرسات الفصل الواحد فى محافظة مطروح، باعتبارها من المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، خلال الفترة من 1 سبتمبر الجاري حتى 7 سبتمبر 2020، مضيفًا أنه تم فيها استهداف عدد 8 مدرسين من 8 مدارس مجتمعية بالمحافظة، وهي مدارس: (أولاد عميرة – أبوكشوك – أولاد فهيد – أولاد الجبالى – أبوشهبة – نجع الملاح – النجيلة – عمرو بن العاص)، حيث اشتملت فعاليات البرنامج على خمسة أيام تدريبية يسبقهم يوم واحد لكل محافظة لتدريب الميسرات على تحميل تطبيق التواصل عن بعد وشرح كيفية استخدامه على الأجهزة اللوحية المخصصة لذلك، بالتعاون مع مركز معلومات برنامج الغذاء العالمى.

وتابع هنري أن الإعداد المبكر لمدرسات الفصل الواحد، يأتي استعدادًا لبدء العام الدراسى الجديد بتنمية مهاراتهم فى توعية النشء بمخاطر الهجرة غير الشرعية والبدائل الإيجابية الآمنة، بالإضافة إلى المشاركة بأنشطة فنية تعبر عن مدى استيعابهم لخطورة الهجرة غير الشرعية.

وفي السياق ذاته، أكد وائل فرّاج، مدير عام الإدارة العامة لتخطيط ومتابعة الهجرة غير الشرعية، أن التدريب العملي للمدرسات والمدرسين يعقبه تقييم عملي؛ لقياس مدى الجاهزية لنقل الرسالة لتلاميذ المدارس وأسرهم.
مضيفًا، أن التدريب نجح فى منح الميسرات مزيدًا من الثقة فى النفس، والقدرة على فهم أعمق للمشكلة وتبادل الأسئلة حولها؛ لتعظيم الاستفادة من البرامج التدريبية لمكافحة الهجرة غير النظامية وتعزيز القدرة الوطنية على توفير البدائل الآمنة.

وتابع فرّاج أن المرحلة الثانية من التدريب تأتي استكمالًا لتدريب وتأهيل نحو 83 مدرسة بمحافظات أسيوط وقنا والأقصر، حيث تمت توعية 48 من مدرسات الفصل الواحد بمحافظة الأقصر، و20 مدرسة من المدارس المجتمعية ذات الفصل الدراسى الواحد بأسيوط، باستخدام البرامج التواصل عن بُعد، في 5 مراكز هى: البدارى – ساحل سليم – أسيوط – أبنوب – أبوتيج خلال الفترة من 13 يوليو الجاري، حتى 20 يوليو 2020.

وتم تنفيذ البرنامج الثانى عن بُعد بمحافظة قنا خلال الفترة من 23 أغسطس 2020 حتى 30 أغسطس 2020، تم خلالها تدريب 15 مدرسا ومدرسة من 4 مدارس بمركز أبوتشت: (سمهود – النواهض – الخوالد – المعيصرة)  و6 مدارس بمركز نقادة: (الشمس – الرحمن – أحباب الله – نجع القرية – المروان حسن – النهضة ) بإجمالي 10 مدارس من المدارس المجتمعية ذات الفصل الواحد.

موضوعات متعلقة

آخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء 2020.. تخفيض السعر بـ23 محافظة

إجراء تحليل مخدرات لـ«صالح جمعة».. والنيابة تبدأ التحقيق

«تصالح طرف ومحامي الزمالك».. تفاصيل التحقيقات مع صالح جمعة

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الصور

image description

خالد سليم يشوق جمهوره لدوره فى «جمال الحريم»

image description

«أعتبرهم أبنائى».. حكاية صاحب مأوى قطط الشوارع فى وسط البلد

image description

الزمالك وسموحة

image description

الفنان محمد رمضان يدعم مستشفى «أهل مصر» لضحايا الحروق

image description

مؤتمر صحفي لـ رمضان صبحي

الأكثر قراءة

إسبانيا ترفض منح المقاول الهارب محمد علي اللجوء السياسي

«تصالح طرف ومحامي الزمالك».. تفاصيل التحقيقات مع صالح جمعة

عايدة رياض وحسن شحاتة.. هكذا هددت «علاقة النسب» بينهما مشواره فى الملاعب

إجراء تحليل مخدرات لـ«صالح جمعة».. والنيابة تبدأ التحقيق

إنفوجراف

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

image description

«العدل» تحدد مبلغًا ثابتًا لتسجيل الممتلكات بالشهر العقارى (إنفوجراف)

image description

قرارات مدبولي.. 10 إجراءات تسهيلية للتصالح في مخالفات البناء (إنفوجراف)

أيام زمان

تفاصيل مشاجرة شيرين سيف النصر مع فيفى عبده على مطرب كبير

خيل وكلب وتماثيل وعقود فرعونية.. أغرب هدايا السادات للفنانين والرؤساء

أسرار «السرايا الصفراء».. من أنشأ أول مستشفى مجانين فى مصر؟

عايدة رياض وحسن شحاتة.. هكذا هددت «علاقة النسب» بينهما مشواره فى الملاعب

نجم الساعة

«سلال الخير».. كيف تنقذ الصوامع مصر من الجوع والعوز؟

منوعات

موعد وشروط تقليل الاغتراب للمرحلة الأولى والثانية

مواعيد القطارات اليوم السبت 12-9-2020

تيم يصعد لنهائى بطولة أمريكا المفتوحة بفوزه على ميدفيديف

الجرعات المعتدلة من المشروبات الكحولية خطر كبير على مرضى السكرى

مقالات الرأي
ماجد حبته
بورنو «بن لادن».. تبرير قطرى
د.كريمة الحفناوى
نمو التعاون بين الصين والدول العربية
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ جادالحق على جاد الحق.. الرجل الذى لم تُغّير المناصب فيه شيئًا
صفاء النجار
سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال «3»
المزيد

الثقافة

فى ذكرى 11 سبتمبر.. 5 كتب ترصد الوجه الخفي لأحداث تدمير «البروج المشيدة»

«محطات للغياب».. مجموعة قصصية للكاتب محمود عرفات

سيف عبدالرحمن يتسلم درع تكريم اسم المخرج يوسف شاهين.. اليوم

«فراغ فى طابور طويل» جديد لمحمد خضر عن دار ميلاد