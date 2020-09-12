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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

اليوم.. محاكمة سناء سيف بتهمة «نشر أكاذيب» والحكم على «بديع» في «أحداث قسم العرب»

السبت 12/سبتمبر/2020 - 09:20 ص
محكمة
محكمة
حسام التمساح _ عادل عبد العال
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تشهد محاكم القاهرة والجيزة، اليوم السبت، محاكمات تهم الراي العام ومن أبرزها محاكمة سناء سيف بتهمة نشر أكاذيب، و الحكم على مرشد الارهابية وآخرين بأحداث قسم العرب، والحكم في إعادة محاكمة 3 متهمين بقضية "داعش إسكندرية"، وإعادة إجراءات محاكمة متهمين بأحداث عنف المطرية


محاكمة سناء سيف بتهمة نشر أكاذيب

تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة الدائرة 10 والمنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مدبولي كساب اليوم السبت أولى جلسات محاكمة سناء سيف في اتهامها باذاعة ونشر اخبار كاذبة بالقضية رقم ١٢٤٩٩ لسنة ٢٠٢٠ جنح التجمع الأول .

وكانت النيابة العامة قد قررت حبس سناء سيف، 15 يوما احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.


الحكم على مرشد الإرهابية وآخرين بأحداث قسم العرب

تصدر محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت حكمها على مرشد جماعة الإخوان الإرهابية محمد بديع وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة العرب".
كانت النيابة قد نسبت للمتهمين بأنهم في الفترة من 16 أغسطس 2013 بدائرة قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد اشترك من الأول حتى التاسع في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وقنابل مولوتوف مما تستخدم في الاعتداء على الاشخاص وتجمع المتهمون وأخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان والموالين لهم عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة وتوجهوا للمنشآت الشرطية قسم شرطة العرب حاملين الأسلحة النارية والادوات المعدة للاعتداء على الأشخاص إلى أن وصلوا حتى باغتوا المجني عليهم بالاعتداء بتلك الأسلحة والأدوات مما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسلم العام، واقترنت جريمتهم بجناية القتل العمد في حق رجال الشرطة.


الحكم في إعادة محاكمة 3 متهمين بقضية "داعش إسكندرية"

تصدر الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت حكمها في إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين سبق الحكم عليهم في القضية المعروفة بـ"داعش إسكندرية".

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب محمد متولى وعماد الدرملي.

كان النائب العام السابق المستشار نبيل أحمد صادق، قد أمر بإحالة 30 متهمًا إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ لاتهامهم بتشكيل جماعة إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية لتنظيم داعش الإرهابي، وتمويل تلك الخلية بالأموال والأسلحة والمتفجرات، وإمدادها بالمعلومات والملاذات الآمنة لإيواء أعضائها وارتكاب جرائم استهداف الكنائس والمواطنين المسيحيين والمنشآت الحيوية بالدولة.


إعادة إجراءات محاكمة متهمين بأحداث عنف المطرية

وتنظر الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت إعادة إجراءات 2 متهمين في إعادة محاكمتهما فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير 2015.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب محمد متولى وعماد الدرمللى.

كانت نيابة شرق القاهرة الكلية قررت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم فى 25 يناير من عام 2015 وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.

ويواجه المتهمون اتهامات القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، فى 25 يناير 2015.

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