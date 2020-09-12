أمريكا: تزايد وتيرة الهجمات على قواعدنا العسكرية بالعراق

قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي، "إنه بعد أكثر من ثمانية أشهر على مقتل متعاقد أمريكي وإصابة أربعة من أفراد الخدمة الأمريكية في وابل من الصواريخ بالعراق، تواصل الميليشيات استهداف قواعدنا العسكرية بل تزايدت وتيرة تلك الهجمات".وأضاف ماكنزي- في تصريحات، حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم السبت- "لقد تعرضنا لهجمات نيران غير مباشرة حول قواعدنا وضدها في النصف الأول من هذا العام أكثر مما حدث في النصف الأول من العام الماضي.. الهجمات لم تسقط قتلى، وهذا شيء جيد، لكنهم مستمرون".جاءت تصريحات ماكنزي بعد ساعات فقط من إعلان واشنطن أن الولايات المتحدة ستقلص وجودها في العراق بمقدار النصف تقريبًا بحلول نهاية سبتمبر، مع مغادرة حوالي 2200 جندي للبلاد.