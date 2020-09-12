وفيات كورونا بأستراليا تتجاوز الـ800.. والإصابات الجديدة تتراجع

وصل عدد حالات الوفاة المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في أستراليا إلى 803 حالات اليوم السبت ولكن عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة في أكبر بؤرة تفشي للوباء بالبلاد استمر في التراجع.وحسبما أفادت وكالة أنباءفرانس برس" سجلت ولاية فيكتوريا بؤرة هذا التفشي ست حالات وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل مجمل الوفيات إلى 716 أو أكثر من 90 في المئة من كل عدد حالات الوفاة بأستراليا.ولكن عدد الحالات الجديدة في ثاني أكبر ولايات أستراليا سكانا استمر في التراجع من أكثر من 700 حالة تم تسجيلها في يوم واحد في ذروة تفشي المرض في بداية أغسطس، وسجلت 37 حالة جديدة اليوم السبت وهو أدنى عدد منذ أواخر يونيو.وتمثل حاليا الولاية التي يقطنها ربع سكان أستراليا البالغ عددهم 25 مليون نسمة نحو 75 في المئة من أكثر من 26500 حالة إصابة بكوفيد-19 في أستراليا وقد تم فرض عزل صارم منذ أسابيع على ملبورن عاصمة فيكتوريا.وكان من المقرر في بادئ الأمر انتهاء هذا العزل يوم الأحد ولكن تم تمديده لأسبوعين آخرين.