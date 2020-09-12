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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تصوت فى الأمم المتحدة ضد نص حول مواجهة كورونا

السبت 12/سبتمبر/2020 - 05:52 ص
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
وكالات
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تلقت الولايات المتحدة دعمًا من إسرائيل فقط في تصويتها ضدّ نصّ في الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة يدعو إلى "استجابة شاملة ومنسّقة" في مواجهة جائحة كورونا ويشدّد على "الدور الحاسم" لمنظمة الصحّة العالميّة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" هذا النصّ الذي تمّ التفاوض بشأنه منذ مايو، اعتُمد بغالبيّة ساحقة من جانب 169 دولة من أصل 193 من أعضاء الأمم المتحدة، فيما امتنعت أوكرانيا والمجر عن التصويت.

والقرار الذي يضمّ نحو ستّين مادّة "يعترف بالدور الحاسم لمنظّمة الصحّة العالميّة والدور الأساسي لمنظومة الأمم المتحدة في تعبئة وتنسيق العمل العالمي ضدّ الوباء".

وانسحبت الولايات المتحدة في الربيع من منظمة الصحة العالمية متهمة إياها بسوء إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد وبالتأخّر في إطلاق تحذير عالمي.

وأوضحت الولايات المتحدة أمام الجمعيّة العامّة أنّها لا تستطيع دعم قرار يُبرز دور منظّمة الصحّة العالمية ولا يأتي على ذِكر المدافعين عن حقوق الإنسان.

ويُطالب النص "بتعزيز التعاون والتضامن الدوليَّين، من أجل احتواء الوباء" والتغلب عليه وتخفيف عواقبه.

ويؤيّد النص دعوة أطلقها في مارس الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش إلى وقف لإطلاق النار في البلدان التي تشهد نزاعات، تسهيلًا لمكافحة المرض، وهي دعوة لم تلق حتى الآن تجاوبا.

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