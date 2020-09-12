رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 12 سبتمبر 2020 الموافق 24 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

الجرعات المعتدلة من المشروبات الكحولية خطر كبير على مرضى السكرى

السبت 12/سبتمبر/2020 - 05:06 ص
المشروبات الكحولية
المشروبات الكحولية
وكالات
طباعة
أثبت العلماء، أن المصابين بالنوع الثاني من مرض السكري، الذين يتناولون حتى جرعات معتدلة من المشروبات الكحولية، معرضون لارتفاع مستوى ضغط الدم، وكلما ازدادت الكمية تضاعفت المخاطر.

وتفيد "Journal of the American Heart Association"، بأن الجميع يعلم أن الإفراط بتناول المشروبات الكحولية، يؤدي إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم، ولكن لم يحدد أن تناول جرعات معتدلة من هذه المشروبات يسفر عن نفس النتيجة.

ومن جانب آخر هناك أمراض معينة تسبب ارتفاع مستوى ضغط الدم. من بين هذه الأمراض- النوع الثاني من السكري فكيف يؤثر تناول المشروبات الكحولية في مستوى ضغط الدم عند المرضى المصابين به؟

ويقول ماثيو سينجلتون رئيس الفريق العلمي من جامعة ويك فوريست: "هذا أول فريق علمي يخصص دراسته لتحديد العلاقة بين تناول المشروبات الكحولية وارتفاع مستوى ضغط الدم لدى الأشخاص البالغين المصابين بالنوع الثاني من مرض السكري".

ويضيف: "استمرت هذه الدراسة في الولايات المتحدة وكندا أعوام 2001-2005 وشارك فيها أكثر من عشرة آلاف شخص، جميعهم مصابون بالنوع الثاني من مرض السكري، متوسط أعمارهم 63 سنة، منهم 61%رجال. كما كانوا جميعا معرضين لخطر ارتفاع مستوى ضغط الدم. وقد شخصت إصابة بعضهم بأمراض القلب والأوعية الدموية، أو شخص العلماء عندهم عاملين من عوامل الخطر مثل التدخين والسمنة وارتفاع مستوى الكوليسترول. وكان غالبية المشتركين في الدراسة يتناولون أدوية لتخفيض مستوى ضغط الدم".

وحصل الباحثون من كل مشترك على معلومات كاملة عن كمية المشروبات الكحولية التي يتناولها في الأسبوع، على أساس كل جرعة تساوي 340 جراما من الجعة أو 140 جراما من النبيذ، أو 40 جراما من المشروبات الكحولية القوية. ويعتبر تناول سبع جرعات من الكحول خلال الأسبوع أمرا خفيفا، و8-14 معتدلا وأكثر من 14 مفرطا.

وقد صنف الباحثون ضغط دم المشاركين وفق المعايير المستخدمة في الولايات المتحدة: دون 120\80 ملليمتر عمود زئبق طبيعي و120-129\80 مرتفع و130-139\89 المرحلة الأولى لارتفاع ضغط الدم، والأعلى من هذا المرحلة الثانية.

موضوعات متعلقة

بسيارة «عبدالله».. صالح جمعة يحطم سيارتين فى الزمالك

تفاصيل مشاجرة شيرين سيف النصر مع فيفى عبده على مطرب كبير

براتب 3000 جنيه.. فرص عمل جديدة للشباب

كشف ملابسات صور تكبيل طفلين أعلى عقار بالإسكندرية

الصور

image description

خالد سليم يشوق جمهوره لدوره فى «جمال الحريم»

image description

«أعتبرهم أبنائى».. حكاية صاحب مأوى قطط الشوارع فى وسط البلد

image description

الزمالك وسموحة

image description

الفنان محمد رمضان يدعم مستشفى «أهل مصر» لضحايا الحروق

image description

مؤتمر صحفي لـ رمضان صبحي

الأكثر قراءة

إسبانيا ترفض منح المقاول الهارب محمد علي اللجوء السياسي

«تصالح طرف ومحامي الزمالك».. تفاصيل التحقيقات مع صالح جمعة

إجراء تحليل مخدرات لـ«صالح جمعة».. والنيابة تبدأ التحقيق

براتب 3000 جنيه.. فرص عمل جديدة للشباب

إنفوجراف

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

image description

«العدل» تحدد مبلغًا ثابتًا لتسجيل الممتلكات بالشهر العقارى (إنفوجراف)

image description

قرارات مدبولي.. 10 إجراءات تسهيلية للتصالح في مخالفات البناء (إنفوجراف)

أيام زمان

تفاصيل مشاجرة شيرين سيف النصر مع فيفى عبده على مطرب كبير

خيل وكلب وتماثيل وعقود فرعونية.. أغرب هدايا السادات للفنانين والرؤساء

أسرار «السرايا الصفراء».. من أنشأ أول مستشفى مجانين فى مصر؟

عايدة رياض وحسن شحاتة.. هكذا هددت «علاقة النسب» بينهما مشواره فى الملاعب

نجم الساعة

«سلال الخير».. كيف تنقذ الصوامع مصر من الجوع والعوز؟

منوعات

موعد وشروط تقليل الاغتراب للمرحلة الأولى والثانية

مواعيد القطارات اليوم السبت 12-9-2020

تيم يصعد لنهائى بطولة أمريكا المفتوحة بفوزه على ميدفيديف

الجرعات المعتدلة من المشروبات الكحولية خطر كبير على مرضى السكرى

مقالات الرأي
ماجد حبته
بورنو «بن لادن».. تبرير قطرى
د.كريمة الحفناوى
نمو التعاون بين الصين والدول العربية
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ جادالحق على جاد الحق.. الرجل الذى لم تُغّير المناصب فيه شيئًا
صفاء النجار
سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال «3»
المزيد

الثقافة

فى ذكرى 11 سبتمبر.. 5 كتب ترصد الوجه الخفي لأحداث تدمير «البروج المشيدة»

«محطات للغياب».. مجموعة قصصية للكاتب محمود عرفات

سيف عبدالرحمن يتسلم درع تكريم اسم المخرج يوسف شاهين.. اليوم

«فراغ فى طابور طويل» جديد لمحمد خضر عن دار ميلاد