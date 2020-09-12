الجرعات المعتدلة من المشروبات الكحولية خطر كبير على مرضى السكرى

أثبت العلماء، أن المصابين بالنوع الثاني من مرض السكري، الذين يتناولون حتى جرعات معتدلة من المشروبات الكحولية، معرضون لارتفاع مستوى ضغط الدم، وكلما ازدادت الكمية تضاعفت المخاطر.وتفيد "Journal of the American Heart Association"، بأن الجميع يعلم أن الإفراط بتناول المشروبات الكحولية، يؤدي إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم، ولكن لم يحدد أن تناول جرعات معتدلة من هذه المشروبات يسفر عن نفس النتيجة.ومن جانب آخر هناك أمراض معينة تسبب ارتفاع مستوى ضغط الدم. من بين هذه الأمراض- النوع الثاني من السكري فكيف يؤثر تناول المشروبات الكحولية في مستوى ضغط الدم عند المرضى المصابين به؟ويقول ماثيو سينجلتون رئيس الفريق العلمي من جامعة ويك فوريست: "هذا أول فريق علمي يخصص دراسته لتحديد العلاقة بين تناول المشروبات الكحولية وارتفاع مستوى ضغط الدم لدى الأشخاص البالغين المصابين بالنوع الثاني من مرض السكري".ويضيف: "استمرت هذه الدراسة في الولايات المتحدة وكندا أعوام 2001-2005 وشارك فيها أكثر من عشرة آلاف شخص، جميعهم مصابون بالنوع الثاني من مرض السكري، متوسط أعمارهم 63 سنة، منهم 61%رجال. كما كانوا جميعا معرضين لخطر ارتفاع مستوى ضغط الدم. وقد شخصت إصابة بعضهم بأمراض القلب والأوعية الدموية، أو شخص العلماء عندهم عاملين من عوامل الخطر مثل التدخين والسمنة وارتفاع مستوى الكوليسترول. وكان غالبية المشتركين في الدراسة يتناولون أدوية لتخفيض مستوى ضغط الدم".وحصل الباحثون من كل مشترك على معلومات كاملة عن كمية المشروبات الكحولية التي يتناولها في الأسبوع، على أساس كل جرعة تساوي 340 جراما من الجعة أو 140 جراما من النبيذ، أو 40 جراما من المشروبات الكحولية القوية. ويعتبر تناول سبع جرعات من الكحول خلال الأسبوع أمرا خفيفا، و8-14 معتدلا وأكثر من 14 مفرطا.وقد صنف الباحثون ضغط دم المشاركين وفق المعايير المستخدمة في الولايات المتحدة: دون 120\80 ملليمتر عمود زئبق طبيعي و120-129\80 مرتفع و130-139\89 المرحلة الأولى لارتفاع ضغط الدم، والأعلى من هذا المرحلة الثانية.