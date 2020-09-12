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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جوتيريش يدعو سلطات بيلاروس إلى الامتناع عن استخدام القوة

السبت 12/سبتمبر/2020 - 05:03 ص
أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش
وكالات
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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في بيان سلطات بيلاروس إلى الامتناع عن استخدام القوة ضد المتظاهرين.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، تشهد بيلاروس احتجاجات يومية منذ الانتخابات الرئاسية التي أجريت قبل أكثر من شهر، وتقول المعارضة السياسية ومسؤولون أوروبيون إن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو الذي يحكم البلاد منذ فترة طويلة قام بتزوير الانتخابات للحفاظ على سيطرته على السلطة.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في البيان إن جوتيريش لا يزال يشعر بالقلق إزاء الوضع في بيلاروس "خاصة الاستخدام المستمر للقوة ضد المتظاهرين السلميين واعتقال أشخاص يمارسون حقوقهم الديمقراطية المشروعة".

وأعرب عن قلقه أيضا إزاء التقارير التي أفادت باستخدام أساليب الترهيب ضد المجتمع المدني ووسائل الإعلام وشخصيات المعارضة.

ودعا جوتيريش السلطات إلى الامتناع عن استخدام القوة ضد أولئك الذين يشاركون في التجمعات السلمية وإلى إجراء تحقيق شامل في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز.

وأضاف أنه لا يمكن أن يتم حل الصراع إلا بواسطة شعب بيلاوس من خلال "حوار شامل موسع"، يتعين أن يبدأ على الفور لضمان الاستقرار.

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