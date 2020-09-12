المتحدث باسم الجيش اليمنى: تحالف دعم الشرعية يهاجم هدفين فى صنعاء

قال سكان ومتحدث باسم الجيش اليمني إن تحالف دعم الشرعية الذي تقوده السعودية في اليمن شن هجوما في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت على هدفين في العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها حركة الحوثي.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" أضافوا أن مقاتلات التحالف شنت تسع غارات جوية على معسكر دائرة الهندسة العسكرية في صنعاء ومقر جهاز الأمن القومي.وقال المتحدث وضاح الدبيش إن التحالف استهدف اجتماعا للقيادات الرفيعة‬⁩ بجماعة الحوثي في المعسكر.