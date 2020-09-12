ناجتس يهزم كليبرز ويفرض مباراة سادسة بينهما بدورى السلة الأمريكي

سجل جمال موراي 26 نقطة في فوز فريقه دنفر ناجتس 111-105 على لوس أنجليس كليبرز في المباراة الخامسة بينهما في قبل نهائي القسم الغربي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.وأضاف نيكولا يوكيتش 22 نقطة واستحوذ على 14 كرة مرتدة ومرر خمس كرات حاسمة لناجتس، الذي قلص الفارق مع كليبرز في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات في قبل نهائي القسم الغربي إلى 3-2.وسجل بول ميلساب 17 نقطة بينما استحوذ مواري على ثماني كرات مرتدة ومرر سبع كرات حاسمة.وقاد كواي ليونارد كليبرز بعدما سجل 36 نقطة، فيما أحرز بول جورج 26 نقطة واستحوذ على ست كرات مرتدة ومرر مثلها حاسمة.وسجل ليونارد رمية ثلاثية قبل 24.8 ثانية من النهاية ليقلص النتيجة إلى 107-103 لصالح ناجتس لكن مايكل بورتر سجل رميتين ثنائيتين قبل 21.4 ثانية على النهاية ليحسم الفوز لناجتس وستقام المباراة السادسة من السلسلة غدا الأحد.