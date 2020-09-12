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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تطرد 8800 طفل مهاجر بمواجب قواعد مكافحة فيروس كورونا

السبت 12/سبتمبر/2020 - 07:43 ص
أطفال مهاجرين
أطفال مهاجرين
وكالات
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طردت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو 8800 طفل مهاجر لم يكن معهم أحد من ذويهم بعد ضبطهم على الحدود الأمريكية المكسيكية منذ 20 مارس بموجب قواعد تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة وذلك طبقا لوثائق قدمتها وزارة العدل لمحكمة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" امتنعت الإدارة عن كشف الأرقام منذ يونيوعندما قالت إن نحو ألفي طفل طًردوا.

وقال مدافعون عن الهجرة بأن من المرجح خضوع كثيرين آخرين لهذه القواعد لكن نطاق عمليات الطرد لم يكن واضحا حتى يوم الجمعة.

وطبقت الإدارة قوانين حدودية جديدة في 21 مارس ألغت إجراءات استمرت عقودا بموجب قوانين تهدف إلى حماية الأطفال من الاتجار بالبشر ومنحهم فرصة لتقديم طلب للجوء لأمريكا لإحدى محاكم الهجرة في الولايات المتحدة.

وقالت الإدارة إن هذه القواعد الطارئة تهدف إلى تفادي تفشي فيروس كورونا داخل منشآت إيواء المهاجرين وبين سكان الولايات المتحدة.

وأوردت الحكومة هذه الأرقام في ملف قدمته وزارة العدل إلى الدائرة التاسعة من محكمة الاستئناف الأمريكية ومقرها سان فرانسيسكو للاعتراض على أمر صدر في الرابع من سبتمبر بالكف عن احتجاز الأطفال في فنادق قبل طردهم.

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