رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 12 سبتمبر 2020 الموافق 24 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اليوم.. «الصحة» تبدأ تجربة لقاحين لفيروس كورونا

السبت 12/سبتمبر/2020 - 07:52 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
سارة سعودى - فاتن خديوي
طباعة
أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه بداية من اليوم السبت، سيتم البدء في تجربة لقاحين لفيروس كورونا تجربة مباشرة على المتطوعين جرى ثبات فعليتهما في المرحلة الأولى والثانية والثالثة أيضًا في بعض الدول التي أجرت التجارب السريرية.

وأوضحت أن أكثر من 135 لقاحًا دخل في التجارب السريرية و7 منها فقط وصلت للمرحلة الثالثة، مشيرة إلى أن الفرق بين المرحلة الأولى والثانية والثالثة، أن المرحلة الثالثة تثبت أمان العقار وجرعته المناسبة، وأنها تعطي مناعة ويتم تجربته على عدد أكثر من المتطوعين.

وقالت إن مصر تعاونت مع التحالف الدولي للقاحات، ليؤمن احتياجاتنا وحجز لنا 30 مليون جرعة، وسيتم تدشين المرحلة الثالثة من الأبحاث الإكلينيكية لنوعين من لقاحات كورونا مع بعض دول العالم اليوم السبت.

ولفتت إلى أن القاحين يتابعان إلى شركة صينية تقوم بتصنيع التطعيمات الأساسية لشلل الأطفال ومن الشركات الرائدة فى مجال اللقاحات

واشارت إلى أنه تم تشكيل لجنة من وزارة الصحة والخدمات الطبية ووزارة العدل وهيئة الدواء للإشراف على الأبحاث الإكلينيكية لتطوير هذه اللقاحات والإشراف على المرحلة الثالثة.

موضوعات متعلقة

إجراء تحليل مخدرات لـ«صالح جمعة».. والنيابة تبدأ التحقيق

براتب 3000 جنيه.. فرص عمل جديدة للشباب

كمسرى «قطار المنصورة» يروى لـ«الدستور» تفاصيل الواقعة: «مقلتش حاجة للمجند»

آخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء 2020.. تخفيض السعر بـ23 محافظة

الصور

image description

خالد سليم يشوق جمهوره لدوره فى «جمال الحريم»

image description

«أعتبرهم أبنائى».. حكاية صاحب مأوى قطط الشوارع فى وسط البلد

image description

الزمالك وسموحة

image description

الفنان محمد رمضان يدعم مستشفى «أهل مصر» لضحايا الحروق

image description

مؤتمر صحفي لـ رمضان صبحي

الأكثر قراءة

إسبانيا ترفض منح المقاول الهارب محمد علي اللجوء السياسي

«تصالح طرف ومحامي الزمالك».. تفاصيل التحقيقات مع صالح جمعة

إجراء تحليل مخدرات لـ«صالح جمعة».. والنيابة تبدأ التحقيق

براتب 3000 جنيه.. فرص عمل جديدة للشباب

إنفوجراف

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

image description

«العدل» تحدد مبلغًا ثابتًا لتسجيل الممتلكات بالشهر العقارى (إنفوجراف)

image description

قرارات مدبولي.. 10 إجراءات تسهيلية للتصالح في مخالفات البناء (إنفوجراف)

أيام زمان

تفاصيل مشاجرة شيرين سيف النصر مع فيفى عبده على مطرب كبير

خيل وكلب وتماثيل وعقود فرعونية.. أغرب هدايا السادات للفنانين والرؤساء

أسرار «السرايا الصفراء».. من أنشأ أول مستشفى مجانين فى مصر؟

عايدة رياض وحسن شحاتة.. هكذا هددت «علاقة النسب» بينهما مشواره فى الملاعب

نجم الساعة

«سلال الخير».. كيف تنقذ الصوامع مصر من الجوع والعوز؟

منوعات

موعد وشروط تقليل الاغتراب للمرحلة الأولى والثانية

مواعيد القطارات اليوم السبت 12-9-2020

تيم يصعد لنهائى بطولة أمريكا المفتوحة بفوزه على ميدفيديف

الجرعات المعتدلة من المشروبات الكحولية خطر كبير على مرضى السكرى

مقالات الرأي
ماجد حبته
بورنو «بن لادن».. تبرير قطرى
د.كريمة الحفناوى
نمو التعاون بين الصين والدول العربية
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ جادالحق على جاد الحق.. الرجل الذى لم تُغّير المناصب فيه شيئًا
صفاء النجار
سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال «3»
المزيد

الثقافة

فى ذكرى 11 سبتمبر.. 5 كتب ترصد الوجه الخفي لأحداث تدمير «البروج المشيدة»

«محطات للغياب».. مجموعة قصصية للكاتب محمود عرفات

سيف عبدالرحمن يتسلم درع تكريم اسم المخرج يوسف شاهين.. اليوم

«فراغ فى طابور طويل» جديد لمحمد خضر عن دار ميلاد