اليوم.. «الصحة» تبدأ تجربة لقاحين لفيروس كورونا

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه بداية من اليوم السبت، سيتم البدء في تجربة لقاحين لفيروس كورونا تجربة مباشرة على المتطوعين جرى ثبات فعليتهما في المرحلة الأولى والثانية والثالثة أيضًا في بعض الدول التي أجرت التجارب السريرية.وأوضحت أن أكثر من 135 لقاحًا دخل في التجارب السريرية و7 منها فقط وصلت للمرحلة الثالثة، مشيرة إلى أن الفرق بين المرحلة الأولى والثانية والثالثة، أن المرحلة الثالثة تثبت أمان العقار وجرعته المناسبة، وأنها تعطي مناعة ويتم تجربته على عدد أكثر من المتطوعين.وقالت إن مصر تعاونت مع التحالف الدولي للقاحات، ليؤمن احتياجاتنا وحجز لنا 30 مليون جرعة، وسيتم تدشين المرحلة الثالثة من الأبحاث الإكلينيكية لنوعين من لقاحات كورونا مع بعض دول العالم اليوم السبت.ولفتت إلى أن القاحين يتابعان إلى شركة صينية تقوم بتصنيع التطعيمات الأساسية لشلل الأطفال ومن الشركات الرائدة فى مجال اللقاحاتواشارت إلى أنه تم تشكيل لجنة من وزارة الصحة والخدمات الطبية ووزارة العدل وهيئة الدواء للإشراف على الأبحاث الإكلينيكية لتطوير هذه اللقاحات والإشراف على المرحلة الثالثة.