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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل 6 نساء بانفجار لغم أثناء مرور سيارة إسعاف فى مالى

السبت 12/سبتمبر/2020 - 03:26 ص
انفجار لغم فى مالى
انفجار لغم فى مالى
وكالات
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أعلن مسؤولون أنّ 6 نساء، بينهنّ امرأة حامل، قُتلن بانفجار لغم أرضي في جنوب مالي، في أحدث أعمال العنف التي تشهدها هذه الدولة الواقعة في منطقة الساحل الإفريقي.

وقال النائب العام في كوتيالا، دراماني ديارا، لوكالة أنباء فرانس برس، إنّ النساء كُنَّ في سيارة إسعاف بمنطقة سيكاسو الجنوبيّة، لافتًا إلى أن سيارة الإسعاف مرّت فوق لغم.

وسائق سيارة الإسعاف هو الناجي الوحيد من الانفجار، غير أنّه أصيب "بجروح خطرة".

وقال مسؤول محلي طلب عدم ذكر اسمه، لـ"فرانس برس"، إنّ السائق نُقل إلى مستشفى.

وتمّ تداول صور لسيارة الإسعاف المدمرة على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنّ "فرانس برس" لم تتمكّن من التحقّق منها من مصدر مستقلّ.

ووقع الانفجار في منطقة سيكاسو بجنوب مالي على الحدود مع بوركينا فاسو.

ولا يزال التوتر الشديد سيّد الموقف في منطقة الساحل. فبعدما كان العنف محصورًا في شمال مالي في 2012، امتد نطاقه تدريجًا نحو وسط البلاد والنيجر وبوركينا فاسو المجاروتين، حاصدًا آلاف الصحايا.

وشهدت نهاية 2017 دخول ضباط قوة مجموعة الساحل لمكافحة الارهاب والمكونة من خمس دول (موريتانيا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد)، وتركز هذه القوة عملياتها حاليا في منطقة التقاء حدود مالي وبوركينا والنيجر.

في الأشهر الأخيرة، صعّد الجيش الفرنسي وجيش دول الساحل الخمس حملاتهم لا سيما في المنطقة المعروفة باسم "المثلث الحدودي" بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو.

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