«محطات للغياب».. مجموعة قصصية للكاتب محمود عرفات

عن دار ميتابوك للطباعة والنشر٬ صدرت مؤخرا المجموعة القصصية "محطات للغياب"٬ للقاص والروائي محمود عرفات.وتضم المجموعة عشرين قصة تدور حول تأثيرات الزمن على الإنسان، وإرهاصات الغياب في تجلياته وأشكاله المتعددة.والمجموعة هي الرابعة في أعمال محمود عرفات القصصية، والسابعة في مجمل أعماله القصصية والروائية.وحصل محمود عرفات على جائزة الدولة التشجيعية في الآداب عام 2005 عن مجموعته القصصية الأولى "على شاطيء الجبل"، كما نال جائزة اتحاد الكتاب عام 2018 عن روايته الأخيرة "سرابيوم"، التي كتبها عن حرب أكتوبر 73 كأفضل رواية.ومن إحدي قصص المجموعة نقرأ: "مشيا متشابكي الأيدي.. يتطلعان إلي الشمس في شوق.. ما إن تظهر حتى تختفي خلف السحب٬ فيتسللل الهواء البارد إلى العظام.. ثم تطل من بين الغيوم فيتنشقان دفئا مراوغا. تتابعت خطواتهما في إيقاع بطئ منتظم وهما يغيبان وسط الزحام".