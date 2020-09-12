القوات العراقية تقتل 4 من أهم قادة «داعش»

قتلت قوات الأمن العراقية 4 عناصر من قيادة تنظيم "داعش" في كمين نصبته لهم جنوب سامراء.وقالت خلية الإعلام الأمني التابعة لقيادة العمليات المشتركة العراقية في بيان، إن "قوة مشتركة من لواء مغاوير قيادة عمليات سامراء، وسرايا السلام ومن خلال كمين محكم، تمكنت من قتل أربعة من أهم قيادات عصابات داعش الإرهابية".وأضاف البيان أن "اثنين من القتلى كان يرتديان أحزمة ناسفة"، مبينا أن العملية نفذت في منطقة الفرحاتية جنوب مدينة سامراء.وتكثف القوات العراقية من عملياتها مؤخرا في عدد من المحافظات ضد قيادات وعناصر التنظيم.