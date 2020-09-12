حالات الإصابة بكورونا فى كولومبيا تتجاوز الـ700 ألف

تجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا في كولومبيا،التي أنهت في بداية الشهر عزلًا عامًا استمر أكثر من خمسة أشهر، 700 ألف حالة إصابة مع ارتفاع حالات الوفاة جراء الفيروس واقترابها من 23 ألف حالة.وقالت وزارة الصحة إن كولومبيا سجلت 702088 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس و22518 حالة وفاة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.