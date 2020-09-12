«فراغ فى طابور طويل» جديد لمحمد خضر عن دار ميلاد

عن دار ميلاد للنشر بالسعودية٬ صدر للشاعر والكاتب محمد خضر ديوانه الجديد «فراغ في طابور طويل»، واحتوى على مجموعة من النصوص ضمن قصيدة النثر، كتبت بين عامي 2017 – 2019، حيث جمع في هذا الكتاب بين الذاتي واليومي والمعاش والمفارقات التي يقتنصها من فضاءات مختلفة.قسم الكتاب إلى ثلاثة أجزاء: «مفقودات وفيه نقرأ نصوص مثل: تغيير نغمة المنبه، وغرفتي، صدر، والجزء الثاني تحت عنوان: معتقدات ونقرأ فيه نصوصًا مثل: أين أنت يا سبايدر مان؟، والأصدق، والدمية الجديدة.أما الجزء الثالث تحت عنوان «ملحق» وفيه نقرأ: ثنائي القطبين وذاكرة الأغاني الهابطة، ثم تختم المجموعة بنصوص قصيرة جدًا.يذكر أن محمد خضر قد أصدر أولى مجموعاته الشعرية عام 2002 تحت عنوان «مؤقتًا تحت غيمة»، ثم أصدر أكثر من كتاب منها: «المشي بنصف سعادة، ومنذ أول تفاحة، وتمامًا كما كنت أظن» وغيرها.من أجواء « فراغ في طابور طويل» نقرأ: «صديق جيد لك أيها الفرح، صديق جيد وأعرف أنه بوسعك أن تكبر قليلًا تاركًا هذه السلوكيات الصبيانية للحزن».ونص آخر جاء فيه: «من جيل لآخر تكبر الحكاية القديمة تكبر وتنتقل إلى الأحفاد تكبر.. تكبر.. ويصير صعبًا خروجها من باب البيت».