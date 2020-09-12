منشورات الجمل تصدر ترجمة رواية «سيان» للمجرية أجوتا كريستوف

تصدر قريبًا عن منشورات الجمل للنشر٬ النسحة العربية لرواية "سيان"، للكاتبة والمسرحية المجرية٬ أجوتا كريستوف٬ ومن ترجمة محمد آية حنا.وعاشت "أجوتا" في النمسا وكتبت بالفرنسية٬ كما صدر لها أعمال: "لغة الأم٬ الدفتر الكبير٬ جان وجو، المذكرة٬ ثبات٬ يوم أمس٬ الأميين٬ لا شيء يحدث فرقًا وغيرها".ومما جاء على ظهر غلاف الرواية الخلفي نقرأ:تفضل يا دكتور٬ نعم٬ هنا٬ نعم٬ أنا من هاتفك. زوجي تعرض لحادث٬ نعم أحسبه حادثا خطيرا. لا بل شديد الخطورة٬ ينبغي الصعود إلي الطابق٬ هو في غرفة نومنا٬ من هنا.اعذرني٬ السرير غير مرتب٬ أنت بالطبع تتفهمني٬ لقد ذهلت قليلا حين رأيت كل هذا الدم. أتساءل هل ستواتيني الشجاعة لتنظيف كل هذا٬ أعتقد أني سأذهب بالأحري للعيش في مكان آخر.هي ذي الغرفة تعال٬ أنه هنا بجانب السرير٬ على البساط٬ ثمة ساطور مغروس في جمجمته٬ هل تريد فحصه؟ أجل افحصه٬ إنه حقا حادث بليد٬ أليس كذلك ؟ سقط من سريره أثناء نومه٬ ووقع علي هذا الساطور.