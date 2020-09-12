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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا تعزز قاعدتها العسكرية فى سلطنة عمان

السبت 12/سبتمبر/2020 - 04:07 ص
الجيش البريطاني
الجيش البريطاني
وكالات
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أعلن الجيش البريطاني استثمار 23.8 مليون جنيه استرليني (25،7 مليون يورو) كي يزيد بثلاثة أضعافٍ حجم قاعدته بميناء الدقم في عُمان، وهو موقع استراتيجي في الخليج.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قالت وزارة الدّفاع في بيان إنّ "الاستثمار في ميناء عمان سيزيد بثلاثة أضعافٍ حجم القاعدة البريطانيّة الموجودة، وسيُساهم في تسهيل انتشار البحريّة الملكيّة في المحيط الهندي".

وأضاف البيان أنّ هناك أيضًا حوضًا جافًّا "يمكن أن يستوعب حاملتَي الطائرات إتش إم إس كوين إليزابيث وإتش إم إس برِنْس أوف ويلز".

وصرّح وزير الدفاع بن والاس في إطار زيارة لعُمان وقطر، أنّ "الصداقة الطويلة الأمد بين المملكة المتحدة ودول الخليج تُعدّ أكثر أهمية من أيّ وقت مضى".

وأضاف: "من الضروريّ أن نعمل معًا من أجل الاستقرار الإقليمي والعالمي" بالنّظر إلى المصالح المشتركة في "المجالين الدفاعي والأمني".

وقال إنّ هذه الدول تتعاون بالفعل في الحرب ضدّ الإرهاب، لا سيّما ضدّ تنظيم داعش.

وفي ما يتعلّق بقطر التي ستستضيف كأس العالم لكرة القدم عام 2022، كانت المملكة المتّحدة عرضت مساعدتها من أجل أن يُقام هذا الحدث الرياضي بطريقة "آمنة".

ويُطلّ ميناء الدقم على بحر العرب، ويبعد نحو 500 كلم عن مضيق هرمز الاستراتيجي الذي يمرّ عبره ما يصل إلى 30% من صادرات النفط العالمية سنويًا.

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