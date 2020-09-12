ترامب: أرى أشياء إيجابية تحدث مع إيران وفلسطين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يرى "أشياء إيجابية تحدث مع إيران وفلسطين".وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" جاء تصريح ترامب المقتضب بعد يوم من تأكيده خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض أنه إذا فاز بفترة رئاسية أخرى في نوفمبر، ستعود إيران والفلسطينيون إلى طاولة المفاوضات.وكان ترامب قال الخميس إن إيران ستوقع اتفاقا مع بلاده في وقت قريب جدا إذا فاز بالانتخابات، مضيفا أنه يتوقع أن الفلسطينيين سيفعلون نفس الشيء ويتوقفون عن مقاطعة إدارته.