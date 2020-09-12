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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الشاعر العمانى حسن المطروشى ضيف برنامج «كل يوم شاعر».. اليوم

السبت 12/سبتمبر/2020 - 01:31 ص
حسن المطروشي
حسن المطروشي
نضال ممدوح
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يحل الشاعر العماني حسن المطروشي٬ في السادسة من مساء اليوم السبت٬ ضيفًا على برنامج "كل يوم شاعر"٬ والذي تنظمه لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة٬ ويبث "أونلاين" عبر صفحة المجلس الرسمية بـ"يوتيوب".

هذا ومن المقرر أن يقدم "المطروشي" مجموعة قصائد شعرية بعنوان: "ثلاثية الحيرة- مقاهى البلاد- النسر المطرود ".

يشار إلى أن "حسن المطروشي" سبق وصدر له عددًا من الإصدارات الشعرية نذكر منها: "وحيدا، على السفح إيّاه، لَدَيَّ ما أنسى٬ مُكْتَفِيًا باللَّيْل".

وترجمتان هما: "اقتصاد المعرفة: البديل الابتكاري لتنمية اقتصادية مستدامة – «سلطنة عُمان نموذجا» للدكتور إبراهيم الرحبي، وكتاب مذكرات رجل عماني في زنجبار لسعود بن أحمد البوسعيدي".

وفاز "المطروشي" العام الماضي 2019 بجائزة توليولا الإيطالية للشعر العالمي في دورتها الخامسة والعشرين عن قصيدته "النسل المطرود" التي تُقدم للعرب للمرّة الأولى.

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