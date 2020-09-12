مسرح مطروح يستضيف فرقة أبوقير للموسيقى العربية  

استقبل مسرح قصر ثقافة مطرح فرقة أبو قير للموسيقى التي تألقت بمجموعة من أغاني الزمن الجميل بقيادة سامح إبراهيم منها "كل ما أقول التوبة، يا حلو ناديني، يا أهل الهوا يا واد يا تقيل، أسمر يا أسمراني"، وذلك ضمن برنامج صيف ٢٠٢٠ الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة مطروح، بحضور مجموعة من رواد قصر الثقافة وجمهور مطروح مع التشديد على الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات ومراعاة نسبة الحضور.واستمر الفرع في تقديم الأنشطة الثقافية والفنية أونلاين، حيث عقدت مناقشة كتاب بعنوان "الشباب وطموحاته ومنهجه" ببيت ثقافة سيوة، ناقش الكتاب يوسف جيري الذي تحدث عن أهم النقاط التي تحدث عنها الكاتب من طموحات الشباب وطريقة تفكيرهم، كما أقيمت ورشة رسم على الزجاج الجزء الثاني مع الفنانة نهلة عبدالفتاح بقصر ثقافة مطروح قدمت خلالها طريقة استخدام ألوان الزجاج في التحديد والرسم والتلوين، واستخدمت في هذا الجزء البرطمان الزجاج.وفي إطار نشاط أدب الطفل أقيمت ورشة حكي لكتاب بعنوان "من قصص العرب" مع الشاعر علاء أبوخلعة أونلاين بقصر ثقافة الطفل، حيث أوضح الشاعر أن الكتاب من أهم كتب العرب التي تحكي تاريخ العرب وقصصهم، بالإضافة إلى أمسية ثقافية قدمها مختار عوض، محمود خليل تحدثا خلالها عن فن القصة القصيرة، والقي الأديبان مجموعة من القصص القصيرة.وقدمت مجموعة من مواهب الفرع باقة من الأغنيات أونلاين مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.