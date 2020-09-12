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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس وزراء كندا يدافع عن إجراءات حكومته لمواجهة كورونا

السبت 12/سبتمبر/2020 - 02:26 ص
جستن ترودو
جستن ترودو
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دافع رئيس رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، عن حكومته والإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة تفشي فيروس كورونا، مشددا على أن السلطات الفيدرالية بدأت في التحضير لوباء محتمل في اللحظة التي استيقظت فيها على مجموعة غامضة من حالات الالتهاب الرئوي في الصين عشية رأس السنة الجديدة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة الكندية الاتهامات بأنها لم تتصرف بالسرعة الكافية لتحذير الكنديين بشأن التهديد الذي يمثله فيروس كورونا المستجد على صحتهم.

وصرحت كبيرة مسؤولي الصحة العامة في كندا، الدكتورة تيريزا تام، أن هناك الكثير من العمل المنجز في يناير وفبراير، على سبيل المثال إعداد المعامل لفحص "كوفيد-19".

وصرحت بأن خطر انتقال العدوى داخل كندا ظل منخفضا قبل منتصف مارس، لكن مع هذا التفشي المحدد تغير الوضع بسرعة كبيرة في ذلك الوقت.

ونصحت وزيرة الصحة الفيدرالية باتي هاجدو الكنديين في العاشر من مارس الماضي أن التهديد تراجع في كندا، وفي غضون أسبوع واحد فقط تم إغلاق الكثير من البلاد.

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