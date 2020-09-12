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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

رواية «المطار» واقعية شعرية مكانها وأبطالها حقيقيون

السبت 12/سبتمبر/2020 - 01:13 ص
رواية المطار
رواية المطار
نضال ممدوح
طباعة
صدرت حديثا عن دار النخبة للنشر والتوزيع٬ رواية «المطار» للمؤلف الدكتور عبد الكريم عطية حسين، وتقع الرواية في 96 صفحة من القطع المتوسط.

وبحسب الناشر: رواية «المطار» واقعية شعرية مكانها وأبطالها حقيقيون ساهموا بأرواحهم ودمائهم الطاهرة في تحقيق انتصار أكتوبر1973 المجيد.

يرويها شعرًا على لسانه طبيب المطار «عبد الكريم عطية حسين» كشاهد عيان وأذان ولسان لكل ما حدث في موقعه أثناء الحرب (أحد قواعد القوات الجوية)، كان الأهالي يسمونه مطار الشيخ «جبيل» تباركًا بمقام الشيخ «جبيل» أحد الأولياء الصالحين، ولكنهم عندما يدعون، يدعون الله رب العالمين.

وفي أيام عز وكرامة يسطرها التاريخ في أيام رمضان المباركة لشعبٍ وجيشٍ صمم على أخذ ثأره وتحرير أرضه.

تحت عنوان (أنا المصري) يقول المؤلف: أنا المصري٬ أنا اللي في 6 ساعات٬ طويت الزمن والأرض٬ وعبرت ميه وسما٬ وأخذت أرض وعرض٬ أنا اللي بدلت الكآبة٬ فرح وزين.

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