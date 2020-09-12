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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عرض حكاية «أمر شخصى» من مسلسل «إلا أنا وهى».. اليوم

السبت 12/سبتمبر/2020 - 03:35 ص
أمر شخصى
أمر شخصى
أمير محمد خالد
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تبدأ اليوم السبت مجموعة قنوات DMC في عرض الحكاية الرابعة من مسلسل «إلا أنا وهي» بعنوان «أمر شخصي» بطولة النجمة شيري عادل، وإخراج محمود كامل، وسيناريو وحوار عمر عبد الحليم.

ويلعب بطولتها كل من شيري عادل، وميدو عادل، ونهال عنبر، وإيهاب فهمي، ونور إيهاب، ومعتز هشام، وجمال عبد الناصر، وإنتاج سينرجي بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

لتستكمل بهذه الحكاية عرض باقي حكايات مسلسل «إلا أنا»، والذي كان قد عرض منه ثلاثة حكايات قبل رمضان وبعده وحققت نجاحًا كبيرًا، وهم «بنات موسى، وسنين وعدت، وأمل حياتي».

وجاري تصوير الحكاية الخامسة «لازم أعيش» بطولة جميلة عوض، والسادسة «ضى القمر» بطولة كندة علوش.

مسلسل «إلا أنا» عبارة عن دراما مستوحاة من قصص حياتية، وفكرتها للكاتب يسري الفخراني، تدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.
أمر شخصى
أمر شخصى
أمر شخصى
أمر شخصى

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